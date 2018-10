Telebranche ser frem til at drøfte logning med Pape

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har efter lang tids forgæves venten på fælleseuropæiske retningslinjer på området besluttet at sætte gang i arbejdet med at revidere de danske regler for logning af teleoplysninger.

Og det bliver hilst velkommen af brancheforeningen Teleindustrien, der længe har savnet klarhed på området.

»Vi ser frem til at indgå i dialog med myndighederne om sagen«.

»Målet må være at efterleve EU-Domstolen og respektere borgerrettigheder, minimere branchens byrder og omkostninger og sikre politiet redskaber til at bekæmpe grov kriminalitet og terror«, siger Jacob Willer, der er direktør for Telebranchen.

Som reglerne er nu, skal de danske teleudbydere registrere alle deres brugeres aktiviteter på trods af, at EU-Domstolen for knap to år siden kom frem til, at lignende regler i Sverige og England er i strid med borgernes ret til at værne om deres privatliv.

Justitsministeren har indtil nu holdt fast i, at total og uindskrænket logning er så vigtigt et arbejdsredskab for politiet, at det vejer tungere end andre hensyn.

Og så har han ellers ventet på, at EU-Kommissionen fastsatte fælleseuropæiske retningslinjer.

Forventningen er fortsat, at de foreligger inden årets udgang, og det ser Jacob Willer frem til.

»Vi har over for både Justitsministeriet og EU-Kommissionen efterlyst en afklaring, og det er fortsat vores anbefaling at fremme fælles rammer i EU«, siger han.

Når spørgsmålet optager teleselskaberne, handler det både om hensynet til kundernes privatliv, men også om de omkostninger, der er forbundet med at indhente og lagre de mange millioner oplysninger.

Det drejer sig blandt andet om tidspunkt og modtager eller afsender af opkald og sms'er samt data om mobiltelefoners placering.

Telebranchen indsamler ikke oplysninger om indholdet af samtaler eller sms'er.

Politiet kan kun få adgang til specifikke oplysninger, hvis de kan få en retskendelse.

ritzau