Socialdemokratiet: Alle nybagte mødre skal have ret til at blive to dage på sygehuset Mette Frederiksen vil give fødende kvinder en ny rettighed – men hun vil endnu ikke fortælle, hvordan den skal betales.

Nybagte mødre skal ikke mod deres vilje kunne skubbes ud af sygehuset efter kort tid, uanset om de er førstegangsfødende eller har prøvet at føde tidligere. Som led i et større sundhedsudspil, der bliver præsenteret senere på ugen, vil Socialdemokratiet udstyre nybagte mødre med en ret til at kunne blive på sygehuset to dage efter fødslen.

»Jeg har selv talt med familier, som er blevet udskrevet fra sygehuset utrolig kort tid efter fødslen. Jeg har talt med mødre, som ikke engang har nået at tage et bad, inden de er blevet sendt hjem. Og jeg synes, det er en sølle behandling af noget, der er så afgørende og vigtigt i et menneskes liv«, siger S-formand Mette Frederiksen og tilføjer:

»Så det, vi foreslår konkret, er, at man skal have ret til at blive på sygehuset et par dage, så man kan få amningen til at fungere, så man lige kan lande i den nye rolle, hvis man er førstegangsfamilie, eller den nye rolle, hvis man pludselig bliver en flerbørnsfamilie«.

I dag bliver førstegangsfødende i udgangspunktet tilbudt indlæggelse, mens andengangsfødsler som hovedregel foregår ambulant, så kvinden kommer hjem samme dag. Forslaget møder ikke umiddelbart den store opbakning i Folketinget. Sundhedsordfører Liselott Blixt (DF) taler for, at opholdstiden skal afhænge af, hvorvidt den nybagte mor også reelt har behov for indlæggelse.

»Det lyder meget sympatisk, men jeg vil være bange for, at der er nogen, der vil optage plads fra andre, der har mere brug for det«, siger hun.

I Venstre mener sundhedsordfører Jane Heitmann, at pengene kan bruges bedre.

»Fra mit perspektiv giver det ikke mening at have hverken børn eller forældre liggende på fødegangen, hvis der ikke er et behov«, siger hun, mens den radikale sundhedsordfører, Lotte Rod, kalder forslaget sympatisk, men efterlyser svar på, hvor pengene skal komme fra.

»Måske gør vi klogt i først at sørge for, at der overhovedet er ordentlig fødselsforberedelse og jordemødre nok«, mener hun.

Anderledes positiv er Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen.

»Det er en rigtig god tanke at gå den her rettighedsvej. Vi er kommet et sted hen, hvor man simpelthen ikke agter den fantastiske proces, det er at lægge krop til fremtidens børn, helt så højt, som man skulle«, siger hun.

Især er amningen et problem for et stigende antal kvinder, og det kan en længere indlæggelse afhjælpe. Hendes optimisme er dog betinget af, at den nybagte far også bliver inkluderet, og at der er veluddannet personale på barselsafsnittene. Hun frygter ikke, at en rettighed vil blive misbrugt.

»Der er ikke nogen kvinder, der synes, det er federe at være på hospitalet end at være derhjemme«, siger Lillian Bondo.

Finansiering kommer senere

Ifølge Mette Frederiksen omfatter den foreslåede rettighed dog ikke fædre. Hun afviser, at hun dermed signalerer, at den nyfødte er et anliggende for moren.

»Vi kommer ikke uden om, at der er forskel på at føde barnet og ikke føde barnet«, siger hun.

Hun har ikke noget bud på, hvor mange mødre der i dag trods deres vilje bliver sendt hjem, inden der er gået to døgn.



»Jeg tror ikke, vi har fakta, der kan belyse det hele. Så det her er en observation på baggrund af, hvordan nogle fødende og familier oplever det, og hvordan noget personale oplever det«.



Hvor meget vil I sætte af til det – og hvad skal finansiere det?



»Vi fremlægger et samlet sundhedsudspil senere på ugen, og der er også en samlet finansiering«.

Men du kan ikke sige, hvor meget I regner med, at det her vil koste specifikt?



»Nej, vi fremlægger et samlet udspil senere på ugen«.