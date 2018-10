Prins Nikolai stopper i Forsvaret efter få måneder Prins Nikolai er stoppet på uddannelsen som reserveofficer efter kort tid. Det skriver JydskeVestkysten.

Prins Nikolai, søn af prins Joachim og grevinde Alexandra, har stoppet sin uddannelse i Forsvaret efter få måneder.

Det skriver JydskeVestkysten, der samtidig oplyser, at prins Nikolai ikke er kommet med en forklaring.

»Prinsen har stoppet sin uddannelse i Forsvaret. Det er prinsens egen beslutning, og den kongelige familie er orienteret om den, siger kommunikationschef ved kongehuset Lene Balleby til avisen.

Der er tale om en toårig uddannelse som reserveofficer ved Hærens Sergentskole i den jyske by Varde.

Prins Nikolai var på den første del af uddannelsen, en seks måneder lang sergentuddannelse. Prinsen startede første august og nåede dermed lidt over to måneder i trøjen.

I forsommeren sprang prinsen ud som model, hvor han har været på forsiden af Dust Magazine og har gået catwalk for mærker som Dior og Burberry.

En kongelig tradition

Chefen for Hærens Sergentskole, oberstløjtnant Peter Nielsen, siger til JydskeVestkysten, at det er aftalt, at kun kongehuset taler om prins Nikolais afsked med Forsvaret.

Det er en kongelig tradition, at mandlige medlemmer af kongehuset er del af forsvaret.

Prins Nikolais far, prins Joachim, var rekrut ved Dronningens Livregiment i 1987 og er senere blevet oberst af reserven. I 2015 tiltrådte han som særlig sagkyndig ved Forsvaret, hvor han arbejder med, hvordan Hjemmeværnet og reserven kan være del af det danske totalforsvar.

Kronprins Frederik har siden 1986 været en del af Forsvaret i ganske mange forskellige roller i alle tre værn.

Han har blandt andet gjort tjeneste blandt elitetropperne i Frømandskorpset. Kronprins Frederik er generalmajor i hæren og flyvevåbnet samt kontreadmiral i flåden.

Prins Nikolais farfar, kong Frederik d. 9., var kendt for sit store engagement i flåden, hvor han var kontreadmiral.

ritzau