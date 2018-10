Politiet afslører hemmeligholdt efterforskning - men opgiver at føre den videre Københavns Politi løfter sløret for PET's aktion i Tingbjerg i august. Sigtelser mod fire personer opgives.

Det var en mistanke om, at fire personer var ved at købe ind til fremstilling af sprængstof, som i august fik PET og politiet til at gå i aktion i Tingbjerg i København.

For få dage siden blev sigtelserne dog opgivet. Der er ikke tilstrækkeligt grundlag for mistanken, oplyser Københavns Politi onsdag.

Siden anholdelserne i august har sagen været hemmeligholdt af politiet. Men onsdag oplyser man altså om baggrunden - og at sagen opgives.

Opdateres

ritzau