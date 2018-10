Hvalpekøber slog alarm: Hvis jeg kunne havde jeg købt dem alle

Det var en hvalpekøber, der førte politiet på sporet af en 71-årig østjysk kvinde, der nu er tiltalt i en omfattende sag om vanrøgt af 61 hunde.

Kvinden havde set en annonce på Den Blå Avis’ hjemmeside og havde forelsket sig i hunden på billedet.

Sammen med sin mand tog hun 18. december 2016 ud til landejendommen i Gjerlev nord for Randers.

Men det syn, der mødte hende, svarede ikke til, hvad hun havde set på billedet.

»Vi kunne se fem små hundehvalpe. De var alle smurt ind i afføring. Hundemoren var ikke den, vi havde set på billedet«.

»Gulvet var utroligt snavset. Der var avispapir med ekskrementer«, forklarer hvalpekøberen i Retten i Randers.

Kvindens første indskydelse var at forlade stedet med det samme. Men så kom hun på andre tanker.

Hun kunne se, at hundene var sultne, og fik ondt af dem.

»Jeg kunne godt se på min mand, at vi ikke skulle købe hvalp her. Men det vidste jeg, vi skulle«, forklarer hun.

»Havde jeg kunnet, havde jeg købt dem alle alle. Men jeg har en hund på 11 år derhjemme, så det kunne jeg ikke«, siger kvinden.

Parret købte en hvalp, som efterfølgende blev grundigt undersøgt af en dyrlæge.

Senere kontaktede hun Østjyllands Politi, som tog ud til ejendommen 7. februar 2017.

Fandt 16 døde hunde

En politibetjent, der arbejder med dyreværnsområdet, var med. Hun fortæller, at hundene sad i mørke bure. Der var ikke tegn på vand eller mad i burene, og gulvet var fyldt med ekskrementer.

Lugten antydede ifølge betjenten, at der ikke var blevet luftet ud i bygningen i lang tid.

Men det var ikke kun på gulvet, der var ekskrementer.

»To langhårede hunde var helt knudret i pelsen på grund af manglende børstning. Der sad ekskrementer fast i pelsen, så de var forholdsvis tunge«, forklarer betjenten.

Politiet besluttede, at de 27 hunde skulle væk. De aftalte med ejeren, at de skulle hentes næste dag af Dyrenes Beskyttelse.

Det var betjentens opfattelse, at de havde undersøgt hele området. Alligevel viste det sig ved et besøg 10 dage senere, at der var yderligere 18 levende og 16 døde hunde.

Kvinden har erkendt, at hun sammen med sin nu afdøde samlever aflivede 16 hunde.

Hun kunne ikke bære at se, at de skulle fjernes, har hun forklaret.

Samleveren skød hundene én for én med en salonriffel, mens de blev fastholdt af kvinden.

Kvinden har erkendt at have drevet ulovlig hundehandel og været i besiddelse af salonriffel, haglgevær og halvautomatisk pistol.

Hun nægter sig dog skyldig i vanrøgt og mishandling af hundene.

Sagen ventes afsluttet på fredag.

ritzau