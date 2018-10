Førende ekspert om hvidvaskskandalen i Danske Bank: »Det her er en skandale uden sidestykke. Det er så langt ude, det, der er foregået«

Siden hvidvask-rapporten

19. september præsenterede Danske Bank sin egen undersøgelser af hvidvasksagen. Rapporten viste, at der ikke har været styr på 6.200 kunder og transaktioner for 1.500 milliarder kroner i filialen i Estland i årene fra 2007 til 2015. Topchefen Thomas Borgen meddelte, at han opsagde sin stilling, mens Ole Andersen varslede sin afgang.



Men det skabte ikke ro om banken. Her er et overblik:



28. september: Finanstilsynet i Schweiz meddeler, at de undersøger mulig hvidvask af 90 milliarder kroner i Danske Bank.

1. oktober: Thomas Borgen bliver fritstillet med øjeblikkelig virkning, og der bliver udnævnt en midlertidig direktør i skikkelse af Jesper Nielsen.

4. oktober: Finanstilsynet beder Danske Bank fordoble det beløb, der er sat af til eventuelle bøder i kølvandet på hvidvasksagen, så der nu er sat 10 milliarder kroner af til formålet. Kravet kommer, samtidig med at USA’s justitsministerium indleder undersøgelser af Danske Banks hvidvasksag.

5. oktober: Indtil nu i 2018 har 88 whistleblowere tippet Finanstilsynet om mulige lovbrud i pengeinstitutter. I hele 2017 fik tilsynet 107 tip. Banker, sparekasser, spiludbydere og andre underretter også bagmandspolitiets hvidvasksekretariat om mystiske transaktioner i rekordtempo. I 2017 modtog sekretariatet 24.911 tip, og i første halvår af 2018 har de modtaget 15.760.

10. oktober: 57 procent af de kommuner, som har Danske Bank, overvejer »en reaktion i kundeforholdet« i kølvandet på hvidvasksagen, viser en undersøgelser i magasinet Danske Kommuner. 54 kommuner har Danske Bank som bankforbindelse.

