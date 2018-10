Mor idømt to års fængsel for at efterlade børn hjælpeløse

En kvinde insisterede på, at der ikke måtte tilkaldes politi eller ambulance til hendes lejlighed på Østerbro i København, da to teenagere i marts fik vejrtrækningsproblemer og blev blege.

På den baggrund har Københavns Byret onsdag valgt at straffe den 41-årige kvinde med to års fængsel.

»Vi har tilsidesat tiltaltes forklaring om, at hun troede, at der blev tilkaldt hjælp«, siger retsformanden onsdag eftermiddag.

Kvindens beslutning medførte, at de to 14-årige ikke fik den fornødne hjælp. Mens drengen døde, lykkedes det at genoplive pigen, som er den nu dømte kvindes datter.

Hun er i dag svært hjerneskadet som følge af langvarigt hjertestop samt en farlig cocktail af receptpligtig medicin, alkohol og euforiserende stoffer.

Accepterer dommen

Den 41-årige kvinde har valgt at acceptere dommen. Den bliver altså ikke anket til landsretten fra hendes side.

Episoden fandt sted en lørdag aften i marts, hvor en gruppe unge var samlet hjemme i kvindens lejlighed. De drak alkohol, røg hash og kæresteparret tog også receptpligtig medicin og euforiserende stoffer.

På et tidspunkt gik parret ind for at sove, men de to teenagere blev ifølge flere vidner i løbet af aftenen dårlige.

Drengen, som kom ud på badeværelset, kastede op, tissede i bukserne, blev umulig at få kontakt med og blev gradvist mere bleg.

Lidt over klokken 22 kom politiet forbi i et andet ærinde, men betjentene opdagede ikke, at drengen lå på badeværelset.

»Vi har fundet det bevist, at tiltalte har sagt, efter politiet gik, at det var godt, at det ikke havde opdaget (drengen, red.)«, siger retsformanden.

Der blev ringet efter en ambulance til drengen klokken 00.20, og han blev erklæret død klokken 02.16.

ritzau