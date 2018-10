I en intern vejledning fra Rigspolitiet til landets politikredse om håndtering af sager om digitale sexkrænkelser står blandt andet, at »anmelder/forurettede skal vejledes om forurettedes muligheder for selv at kunne forsøge at få fjernet materialet.

I januar 2018 rejste politiet 1.004 sigtelser af primært unge mennesker for at have delt materialet på Facebook Messenger. Det er danmarkshistoriens største sag om deling af intimt materiale uden samtykke. Sagen har navnet Operation Umbrella.

Sofie føler sig svigtet af politiet i sag om krænkende video: »Det her har frataget mig retten til min krop« Politiet gjorde ikke nok for at bremse de mange tusind delinger af en krænkende video med hende, mener Sofie. Politiet er i gang med at revidere retningslinjerne for håndtering af digitale sexkrænkelser.