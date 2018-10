Prominente navne markerer 75-året for redning af danske jøder

Det er i år 75 år siden, at over 7000 danske jøder blev reddet fra nazisternes forfølgelse og bragt til Sverige.

Den begivenhed markeres torsdag.

Statsministeriet, Gilleleje Kirke og Gribskov Kommune er værter for en mindehøjtidelighed i den forbindelse. Det Jødiske Samfund i København har også en markering.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), kronprins Frederik og Israels præsident, Reuven Rivlin, er blandt deltagerne.

»Vi må aldrig glemme de uhyrligheder, der fandt sted under Anden Verdenskrig«, har Løkke tidligere udtalt i en pressemeddelelse.

»Redningen af de danske jøder er en central del af vores fælles historie. Det er vigtigt, at vi mindes og lærer af fortiden«.

Også Søren Espersen (DF), der er formand for Det Udenrigspolitiske Nævn, deltager i markeringen.

»Danmark har et specielt image i forhold til redningsaktionerne for jøderne i 1943. Det er noget, vi er berømt for i hele verden, specielt i Israel og i USA«, siger Espersen.

En mindehøjtideligheden vil finde sted i Gilleleje Kirke om formiddagen. Rivlin og repræsentanter fra Det Jødiske Samfund i Danmark er blandt deltagerne.

Løkke og Rivlin vil inden da lægge en krans ved Gilleleje Havn. Det var herfra, at mange danske jøder blev sejlet til Sverige.

Torsdag aften taler Løkke ved Det Jødiske Samfund i Danmarks markering i synagogen i København.

»Det mod, som danske borgere udviste for 75 år siden, kan stadig røre mig den dag i dag«, siger Løkke.

»Vi skal bruge 75-året til at se hinanden i øjnene og huske på de centrale værdier, der er grundlaget for vores fælles civilisation«, siger han.

Formanden for Det Jødiske Samfund i Danmark, Dan Rosenberg Asmussen, takkede i sidste måned de personer, som hjalp danskerne dengang.

»De løb alle en stor risiko for deres eget og deres familiers liv ved at hjælpe os, der var blevet stemplet som uønskede af nazisterne, men som danskerne betragtede som medborgere og en naturlig del af Danmark, sagde han i en pressemeddelelse.

ritzau