Betjente risikerer straffesag efter 14-årig drengs død

Da to betjente i marts var forbi en lejlighed i København, opdagede de ikke, at en 14-årig dreng lå alvorligt syg på badeværelset, og at hans jævnaldrende kæreste havde vejrtrækningsproblemer.

Mens drengen et par timer senere døde, lykkedes det at genoplive pigen, der i dag er svært hjerneskadet efter et langvarigt hjertestop.

Der er indgivet en klage til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), som efterforsker straffesager og adfærdsklager mod betjente.

»Jeg kan bekræfte, at vi for nylig har fået en anmeldelse om tjenesteforsømmelse angående den pågældende aften«, siger direktør i DUP Charlotte Storgaard.

»Vi efterforsker, om betjentene i den forbindelse har begået noget strafbart«, siger hun.

Storgaard ønsker ikke at oplyse, hvornår hun præcis modtog klagen, eller hvem der indgav den.

Klagen omhandler lørdag 10. marts i år, hvor en gruppe unge var samlet i en lejlighed på Østerbro i København.

De drak alkohol, røg hash, og et kærestepar indtog også receptpligtige piller og euforiserende stoffer.

Efter den farlige cocktail blev de trætte og lagde sig ind for at sove, men der gik ikke længe, før især drengen fik det skidt.

Han lå på badeværelsesgulvet, hvor han havde kastet op, tisset i bukserne og var svær at få kontakt med.

Flere vidner, som afgav forklaring i en straffesag om den pågældende aften, har beskrevet, at pigen nærmest hev efter vejret og i korte perioder helt stoppede med at trække vejret.

Omkring klokken 22.15 kom to politifolk ind for at hente en af drengene hjem til forældrene, der ikke vidste, hvor han var.

»Den ene politimand var i stuen, hvor han lyste os i øjnene og skrev vores navne ned, mens den anden gennemsøgte lejligheden«, har et vidne forklaret i retten.

Betjenten, som undersøgte lejligheden, kunne ifølge et vidne ikke tjekke badeværelset, fordi døren var låst.

Politimanden bemærkede, at pigen snorkede højlydt, men da pigens mor fortalte, at datteren bare sov, gik betjentene igen.

Den 41-årige mor blev onsdag i Københavns Byret kendt skyldig i ikke at have tilkaldt hjælp til børnene i tide. Hun blev straffet med to års fængsel.

DUP efterforsker, om de to politifolk begik en fejl ved ikke at have undersøgt situationen nærmere. En række vidner skal blandt andet afhøres som del af efterforskningen, som ventes at tage nogle måneder.

