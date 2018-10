Landets største affaldsselskab kan ikke redegøre for indkøb til 1 mia. kr.

Danmarks største kommunalt ejede affaldsselskab, Vestforbrænding, kan ikke redegøre for, om indkøb til en samlet værdi af mere end 1 milliard kroner har været sendt i udbud eller ej.

Det vurderer fire eksperter i udbudsret på baggrund af en række svar fra Vestforbrænding til kommunen.dk, der i et år har forsøgt at få svar på, om selskabets største indkøb har været konkurrenceudsat, som loven dikterer.

De betegner selskabets besvarelser til kommunen.dk som værende »vanvittig«, »bekymrende«, »bemærkelsesværdig« og som et udtryk for »mangel på respekt for udbudsloven«.

Vestforbrænding har i årene fra 2012 til 2017 købt ind for 1,05 milliard kroner hos 16 af selskabets største leverandører.

Kommunen.dk har søgt aktindsigt i, hvorvidt omsætningen til de pågældende leverandører er blevet konkurrenceudsat. Det har Vestforbrænding ikke redegjort for.

Næsten et år efter, at Vestforbrænding modtog anmodningen om aktindsigt, oplyser selskabet, at der ikke er »nogen systemmæssig sammenhæng mellem afholdte udbud og godkendte fakturaer«. Derfor har Vestforbrænding »ikke mulighed for at oplyse, hvorvidt den oplyste omsætning« har været udbudt, lyder det.

Vestforbrændings manglende overblik er problematisk, vurderer Michael Steinicke, juraprofessor med speciale i udbudsret ved Aarhus Universitet.

»Medmindre man sletter alle dokumenter i forbindelse med en udbudsproces - hvilket ville undre mig lidt - så burde der være nogle forholdsvis lettilgængelige spor, som de kan se. Det her er jo ikke en mundtlig forhandling mellem to virksomheder, som de kan forhandle hjem over en telefon eller nede på en café. Det her er en procedure, som kræver dokumentation, dokumentation og dokumentation«, siger Michael Steinicke.

»Hvis Vestforbrænding ikke har styr på det her, så kan de jo per definition ikke overholde reglerne. Det er simpelthen umuligt«, siger Jacob Georg Naur, advokat med speciale i udbudsret og partner hos Hejm Advokater.

Overblik eksisterer ikke

Vestforbrænding har dog via en stikprøvekontrol hos to andre store leverandører konkluderet, at størstedelen af indkøbene i 2017 er blevet konkurrenceudsat. Det pågældende materiale viser dog kun i få tilfælde, hvor mange penge kontrakterne er værd.

Selskabet kan ikke via sine systemer finde dokumentation for eventuelt udbud af omsætningen til de pågældende firmaer, fordi det vil være et omfattende manuelt arbejde, har Jan Petersen, chef for jura og indkøb hos Vestforbrænding, tidligere oplyst til kommunen.dk.

»Det overblik har vi ikke. Det eksisterer ikke. For vores kontrolregime, når vi taler om overholdelse og lovmedholdelighed, det starter egentlig et andet sted. Det starter allerede inden kontraktindgåelsen. Så vi har nogle processer, der sikrer, at vi ikke indgår kontrakter, uden at det har været konkurrenceudsat«, sagde han.

»Hvis du spørger mig, om vi kan dokumentere, at alt det her har været i udbud, så er svaret nej«.

Vestforbrændings »håndarbejde« og manglende overblik vækker undren hos Carina Risvig Hamer, forsker i udbudsret hos Syddansk Universitet.

»Det er bekymrende og noget rod, at man ikke kan svare på, hvem der har vundet efter udbud. Det lyder helt vanvittigt, at man ikke kan finde ud af det i sine systemer«, siger hun.

Ifølge direktør Peter Basland er der ingen problemer med Vestforbrændings indkøbsprocedurer. Direktøren henviser i et skriftligt svar til selskabets »kontrolregime« samt »løbende revision«. Han har ikke ønsket at lade sig interviewe af kommunen.dk.

