Politi: Mand begik overgreb på to piger gennem syv år

Gennem cirka syv år var to piger ofre for en stribe seksuelle krænkelser, mener Østjyllands Politi.

Torsdag har en dommer i Randers besluttet at varetægtsfængsle en sigtet mand i sagen.

Manden er i 40'erne. Han erkender sig delvist skyldig, oplyser senioranklager Birgitte Ernst fra Østjyllands Politi.

Overgrebene stod på, fra pigerne var otte og frem til 15 år, mener politiet.

I forhold til begge børn sigtes manden for at have begået andre seksuelle overgreb end samleje.

Desuden skal han have forsøgt at tvinge sig til samleje med den ene pige, da hun var under 12 år. Dette lykkedes ved en senere lejlighed, da hun var ældre end 12, hævder politiet i sigtelsen.

Netop forsøg på samleje og fuldbyrdet samleje nægter manden at have begået, oplyser senioranklager Birgitte Ernst.

Den ene pige var en bekendt, mens den anden er i familie med manden.

Retsmødet er foregået bag lukkede døre. Derfor ønsker senioranklageren ikke at sige, hvordan eller hvornår politiet har fået anmeldelse om forbrydelserne.

Den sigtede skal være fængslet i fire uger, har dommeren bestemt. Senere skal anklagemyndigheden beslutte i hvilket omfang, der skal rejses tiltale.

ritzau