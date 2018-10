Ordførere lægger pres på ministeren: Det skal entydigt være politiets ansvar at stoppe ulovlige delinger af krænkende film og videoer Politiet arbejder på en anden procedure end den, der kritiseres i dag, siger politichef. Der skal strammes gevaldigt op, mener DF, S, Enhedslisten og Alternativet.

Når et menneske bliver udsat for en digital sexkrænkelse, skal der altid være hjælp at hente til at stoppe spredningen af ulovligt delt video eller film online.

Og den hjælp skal komme fra politiet.

Det slår Socialdemokratiets retsordfører, Trine Bramsen, fast, efter Politiken torsdag fortæller om Sofie, der er offer i den hidtil største sag om ulovlige delinger herhjemme, der har fået navnet Operation Umbrella.

Tusinder og atter tusinder gange er en krænkende video af hende blevet spredt over det meste af internettet, og trods gentagne råb om hjælp har Sofie ikke oplevet at få det fra ordensmagten.

»Der må slet ikke være diskussion om, at man skal hjælpes, når man er offer for hævnporno. Det har vi bedt justitsministeren (Søren Pape Poulsen (K), red.) sikre utallige gange. Vi har fået lovning på, at ofre ville blive behandlet markant anderledes, end vi har set tidligere«, siger hun.

»Jeg er spændt på at se ministerens reaktion på det her. Hvis han ikke reagerer med det samme, kalder vi ham i samråd«.

Rosa Lund, der er retsordfører for Enhedslisten, har svært ved at finde ord for, hvor »langt ude, det er, at politiet ikke håndterer de her sager på lige fod med alle andre forbrydelser. Groft sagt lyder det som om, politiet ikke opfatter det her som en forbrydelse«, som hun udtrykker det.

»Forestil dig et hjemmerøveri, hvor man siger til dem, der er blevet berøvet: I skal selv finde ud af, hvem der har gjort det her, og så skal I lige selv finde jeres ting. Det ville man jo aldrig gøre, og derfor synes jeg, det er så underligt, man siger det til andre«.

Særligt fokusområde

Hos Dansk Folkeparti er retsordfører Peter Kofod »mildest talt ikke imponeret« over politiarbejdet i Sofies sag.

»Jeg synes, det er helt grotesk, at der står en ung kvinde, der har været igennem sådan en sag - endda af meget grov karakter - og i to år ikke føler, hun har fået noget hjælp«, siger han.

»Det kan ikke være meningen, at man kan havne i en situation, hvor man er overladt til sig selv. Det, synes jeg, er ekstremt uheldigt, og det er lige præcis det, vi har advaret justitsministeren om, kunne ske, når der ikke er en tovholder hos politiet, som har ansvaret«.

Rigsadvokaten gjorde i 2017 digitale sexkrænkelser til et særligt fokusområde og udsendte i samarbejde med Rigspolitiet en vejledning til landets politikredse om, hvordan de skal håndtere digitale sexkrænkelser.

Den interne instruks, som Politiken har fået indsigt i, indeholder blandt andet en udførlig guide med kontaktinformationer til diverse udenlandske pornosider og sociale medier, hvor krænkede selv kan henvende sig for at bede dem tage materialet ned.

Politiet har varslet, at vejledningen vil blive ændret i slutningen af måneden, og står det til Peter Kofod, skal der strammes gevaldigt op.

»Jeg synes, det skal være sådan, at når man anmelder de her sager, så er det politiet som myndighed, der har det overordnede ansvar for, hvordan det går med de her film. Det kan ikke være meningen, at man selv skal holde øje«, siger han.