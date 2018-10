Tidligere PET-chef Jakob Scharf bliver undsagt af sin nære fortrolige Der var ikke stor hjælp at hente for Jakob Scharf, da anklager førte hans højre hånd som vidne i retssag.

Jakob Scharf og Lykke Sørensen går langt tilbage. Allerede i begyndelsen af 00'erne arbejdede de to embedsmænd tæt sammen i Justitsministeriet, hvor Lykke Sørensen i et portræt kaldte sin unge fremadstormende kontorchef for »utrolig spændende at arbejde for«.

Da Jakob Scharf i 2007 blev udnævnt til chef for Politiets Efterretningstjeneste (PET), ansatte han som en af sine første gerninger Lykke Sørensen til at lede den juridiske afdeling, og de følgende 7 år var de vidt forskellige typer hinandens nærmeste fortrolige nat og dag, mens attentatforsøgene regnede ned over Danmark som hævn for Muhammed-tegningerne.

Det var dengang, og at dømme efter fredagens vidneafhøring i Københavns Byret hører fortrolighedsforholdet og venskabet fortiden til.

»Godmorgen, Jakob«, sagde Lykke Sørensen, da hun mødte op i byretten, hvorefter den nuværende centerdirektør i Kriminalforsorgen konsekvent gik over til at omtale sin tidligere øverste chef i PET som tiltalte.

Jakob Scharf er anklaget for at have brudt sin tavshedspligt 28 gange i bogen 'Syv år for PET', hvilket kan sende den tidligere topembedsmand op til to år i fængsel. Selv afviser han blankt at have talt over sig, men hvis Scharf havde håbet på en hjælpende hånd fra sin juridiske chef i tjenesten, blev han skuffet.

»Ja, jeg har læst 'Syv år for PET'«, svarede Lykke Sørensen efterfulgt af et klart »ja« på anklagerens spørgsmål om, hvorvidt Jakob Scharf efter hendes mening har videregivet fortrolige oplysninger i bogen.

Den tidligere juridiske chef i PET gjorde det fra begyndelsen klart, at hun fortsat er bundet af sin tavshedspligt og derfor ikke ville udtale sig om fortrolige forhold.

»Det kan jeg ikke udtale mig om«, sagde hun flere gange under afhøringen om alt fra et forpurret attentat mod Østre Landsret til PET's muligheder for at dræbe en mistænkt selvmordsbomber.

Generelt var Lykke Sørensens synspunkt dog, at kun PET kan afgøre, om tjenestens oplysninger tåler dagens lys eller kompromitterer kilder, arbejdsmetoder og samarbejdspartnere. Også selv om de før har været fremme i medierne.

Høj som lav

Hvis efterretningerne stammer fra en udenlandsk tjeneste, skal den give tilladelse, før oplysningerne kan offentliggøres af PET, sagde hun og lagde sig på linje med tjenestens nuværende chef, Finn Borch Andersen, der blev afhørt forleden.



»Det vil være rigtig dumt at videregive fortrolige oplysninger fra fremmede myndigheder. De bestemmer, hvad der skal ske med dem«, forklarede Lykke Sørensen, der var central i arbejdet med at afgøre, hvad PET kunne udtale sig om.

Ifølge Lykke Sørensen kan man som tidligere ansat i sikkerhedstjenesten ikke vurdere, om gamle og tilsyneladende uskyldige oplysninger pludselig har fået relevans igen for PET. Det kræver, at man kender »det store billede«, hvilket bliver vanskeligere med tiden, som hun sagde.

Da tidligere efterretningsfolk herhjemme og i udlandet begyndte at udgive bøger om deres tid i den hemmelige verden, indførte PET i 2013 en tavshedserklæring under Jakob Scharfs ledelse, som han også selv skrev under på.

Erklæringen indebar blandt andet, at man som forhenværende ansat skulle spørge PET om lov og søge forhåndsgodkendelse, inden man udgav bøger eller udtalte sig offentligt. Den gjaldt for »høj som lav« i PET, sagde Lykke Sørensen, men siden er erklæringen dog blev revideret, fordi den har vist sig for vidtgående i forhold til offentlige ansattes ytringsfrihed.

Som embedsmand har Lykke Sørensen ry for at være en kontant og noget firkantet chefjurist på de indre linjer, der til gengæld nærmest aldrig siger en lyd udadtil modsat sin tidligere chef. Hun bekræftede da også i retten, at hun ikke var »stemmen ved mikrofonen«, mens hun arbejdede i sikkerhedsvæsenet.