29-årige B blev delt på pornosider: »Det er simpelthen så svært for mig at forstå, at politiet ikke vil gøre noget for at hjælpe mig« 29-årige B er blevet delt på pornosider online uden samtykke. Hun er en af mange, der oplever politiets manglende indgriben som dybt problematisk.

»Politiet kan desværre ikke være behjælpelig med at få fjernet billederne igen, så det er dig selv der skal kontakte de forskellige udbydere og bede dem om at fjerne dem«.

Sådan stod der i en mail fra Københavns Politi til 29-årige B. Gennem flere uger havde hun forsøgt at få hjælp fra politiet til at fjerne en række nøgenbilleder fra internettets skumle kroge. Uden held.

»Hvis jeg var blevet krænket fysisk, var de formentlig kommet med det samme. Men online er det som om, de er ligeglade. Jeg føler mig magtesløs«, siger B.

Hun er langt fra den eneste, der har haft oplevelsen af at stå uden hjælp fra politiet efter at have anmeldt en digital sexkrænkelse. Politiken har de seneste år bragt en række artikler om unge kvinder i lignende situationer.

FAKTA Politiets vejledning I en intern vejledning fra Rigspolitiet til landets politikredse om håndtering af sager om digitale sexkrænkelser står blandt andet, at »anmelder/forurettede skal vejledes om forurettedes muligheder for selv at kunne forsøge at få fjernet materialet. Politiet kan i den forbindelse udlevere vedhæftede udkast til skrivelse, som forurettede kan sende til den internetplatform, hvor materialet er delt«. Rigspolitiet oplyser, at vejledningen opdateres inden udgangen af oktober 2018. Politiet oplyser ikke, hvad der skal ændres. Kilde: Vejledning om politiets behandling af sager om digitale sexkrænkelser Vis mere

I går fortalte vi om Sofie, der er offer i den hidtil største sag om deling af krænkende materiale uden samtykke herhjemme. Siden hun var 15 år er hun blevet delt mange tusinde gange på sociale medier og pornosider og har oplevet et politi, der ikke har hjulpet hende med at bremse delingerne.

»Jeg tænkte ’holy shit’«

Ligesom mange andre i samme situation fandt B ud af, at hun var blevet eksponeret uden samtykke på nettet, da hun blev kontaktet af en fremmed i august i år. Kvinden skrev, at hun havde set nøgenbilleder af B på en hjemmeside, hvor anonyme brugere deler billeder af piger og kvinder med hinanden. I næste besked var et link til siden.

»Jeg klikkede ind på det. Jeg tænkte ’holy shit’ og begyndte bare at ryste. For ganske rigtigt lå der nøgenbilleder ved siden af billeder taget fra min facebookprofil med mit navn på«, fortæller B.

Hun nærstuderede nøgenbillederne. Hun vidste, at hun aldrig var blevet fotograferet sådan, men de var photoshoppet så professionelt, at det ikke engang for hende selv var til at se, at de var uægte. Hun var blevet udsat for det forholdsvis nye fænomen inden for digitale sexkrænkelser, der kaldes deep fake porn. Ved siden af billederne stod, at hun var en »snyder« og skulle eksponeres.

»Jeg havde ingen ide om, hvordan de var havnet der. Og endnu mindre ide om hvorfor. Hvem har gjort det? Det er så mega uhyggeligt«, siger B, der ringede til sin kæreste.

Og dernæst til Københavns Politi, hvor hun anmeldte det. Et par dage efter blev B ringet op af ordensmagten. De kunne ikke gøre noget ved sagen, da det ikke er B’s nøgne krop på billederne, lød det.

Så B besluttede sig for at forsøge at glemme det hele. Det lykkedes i et par dage, men pludselig begyndte der at bippe venneanmodninger ind på sociale medier fra rigtig mange fremmede mænd. Det viste sig, at billederne nu også var lagt ud på pornosiderne XHamster, Redtube og Pornhub.

»Jeg blev helt paranoid. Jeg kunne slet ikke holde fokus på noget som helst og tjekkede min telefon hele tiden«, siger B, der igen ringede til politiet.

Denne gang fik hun at vide, at hun selv kunne tage kontakt til pornosiderne for at få dem til at tage billederne ned. Og politiassistenten gjorde opmærksom på muligheden for, at B kan ændre sit navn på Facebook eller slette sine profiler på sociale medier, hvis hun vil undgå henvendelser fra fremmede.

»Jeg var lamslået over, at det var det bedste råd, politiet kunne give. Det var mit klare indtryk, at de ikke tog det alvorligt«, siger B, der gik i gang med at kontakte pornosiderne via såkaldte DMCA-formularer, som hun tilfældigvis kendte til, fordi hun er uddannet inden for digitale medier. Billederne er nu fjernet, men på den anonyme fildelingstjeneste, hvor de blev lagt ud i først, er der ikke mulighed for at tage kontakt, fortæller B.