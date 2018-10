30 kameraer til at modvirke stenkast er i funktion

På 30 forskellige broer rundt om i Danmark er der sat kameraer op, der skal modvirke stenkast mod biler, der kører på motorvejene.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Det er helt ubegribeligt farligt at kaste en sten eller andet mod biler, der kører i høj fart, påpeger politiinspektør Michael Kjeldgaard fra Rigspolitiets nationale efterforskningscenter.

»Det har vi desværre set tragiske eksempler på. Med kameraerne håber vi, at vi i endnu højere grad kan afholde folk fra at gøre noget så tankeløst«.

»Skulle det alligevel ske, så har vi forhåbentligt bedre kort på hånden til at efterforske sagen og pågribe gerningsmændene«, siger han i pressemeddelelsen.

Det er to år siden, at den tyske familie Gosmann blev ramt af en betonflise på den fynske motorvej. De var på vej hjem fra familieferie i Sverige.

Kvinden, der sad i bilen, blev dræbt på stedet, og manden blev invalid. Deres femårige søn slap med mindre skrammer.

Stenkastet mod familien er det mest alvorlige i en lang række af uopklarede sager, hvor der er blevet kastet sten fra motorvejsbroer i Danmark. Personen, der kastede stenen, er aldrig blevet fundet.

I samtlige sager er politiet rykket ud for at sikre spor, men det afgørende tip udebliver endnu.

I et forsøg på at stoppe stenkasteriet fra motorvejsbroerne bebudede justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i november 2017, at der skulle sættes 30 kameraer op på udvalgte steder.

Men i august reagerede ministeren på, at de lovede kameraer var lang tid undervejs. Han bad Rigspolitiet give en forklaring på, hvorfor der per 31. august kun var sat 3 ud af de 30 kameraer op.

Ud over de 30 kameraer er der også blevet sat skjulte kameraer på steder, hvor der ikke skiltes med kameraovervågning.

ritzau