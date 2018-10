Tiltale: Psykisk syg skar struben over på underboen

En 38-årig mand er blevet tiltalt for et drab i Holstebro.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden er anklaget for at have knivdræbt sin 53-årige underbo i Sønderparken i maj i år.

Det var den dengang 37-årige, der klokken 03.30 25. maj selv ringede til politiet og fortalte om drabet.

Da politifolkene nåede frem til lejligheden i Sønderparken, fandt de den 53-årige dræbt.

Det viste sig, at han var blevet stukket ni gange med en kniv og havde fået halsen skåret over.

I grundlovsforhøret ville manden ikke udtale sig. Men til politiet har han fortalt, hvad der skete, og hvad der fik ham til at overfalde den 53-årige.

»Han følte, at han blev forfulgt af den nu dræbte. Blandt andet mente han, at den nu dræbte spredte rygter om, at han var pædofil, og at han aflyttede hans lejlighed«, fortalte advokaturchef Mette Møller fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Dommeren besluttede, at manden skulle sidde varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling.

Anklagemyndigheden kræver da også, at manden skal dømmes til anbringelse på en psykiatrisk afdeling, hvis han kendes skyldig.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvordan han forholder sig til tiltalen.

Sagen skal behandles ved Retten i Holstebro og er forhåndsberammet til 31. oktober.

ritzau