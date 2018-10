Røde partiledere lægger fælles pres på Mette Frederiksen: Kræver bedre forhold for udviste børn

Skifter flertallet efter næste valg, skal en kommende S-regering forbedre forholdene for de knap 100 børn på udrejsecenter Sjælsmark.

Det mener partilederne fra Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet, der lægger et fælles pres på Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen.



Forholdene for de knap 100 børn på Sjælsmark kritiseres af eksperter for at være »kummerlige« og direkte skadende for barnets tarv.

Børnefamilierne på Sjælsmark har begrænset ret til privatliv og må hverken lave mad på værelserne eller have deres eget køleskab eller andre elektriske installationer.

»Vilkårene på Sjælsmark er forfærdelige, og børnene trives ikke. Selvfølgelig skal familierne hjem, men børnene skal have noget at stå op til.

Hvis de her børn skal hjem og bygge et land op igen, så skal de jo ikke være knust som mennesker«, siger SF-formand Pia Olsen Dyhr.

S-formand Mette Frederiksen betonede på sit partis årlige kongres, at hun vil være børnenes statsminister. Men det er tom snak, mener Radikale Venstres partileder Morten Østergaard.

»Selv om der er gode takter i Socialdemokratiets børneudspil, så klinger det hult, hvis man gerne vil have, at et nyt flertal sikrer bedre forhold for børn, men samtidig insisterer på at vende det døve øre og det blinde øje til de her børn, som lever under vilkår, vi aldrig vil acceptere andre steder«, siger Morten Østergaard.





Alternativets leder Uffe Elbæk er på linje med de to andre partiledere.

Børnene bor på Sjælsmark med deres forældre, fordi familierne ifølge danske myndigheder ikke har ret til asyl i Danmark og derfor skal sendes hjem.

Men flere familier kan ikke sendes hjem, fordi lande som Iran, Irak og Syrien ikke vil tage imod dem, medmindre de rejser frivilligt.

Udlændingeminister Inger Støjberg har tidligere kritiseret forældrene for at tage deres børn som gidsler, fordi forældrene afviser at rejse hjem frivilligt efter afslag på asyl.

Vahid Rahmati og hans kone Neda kender godt argumenterne. Men Vahid mener ikke, at de kan forlade Udrejsecenter Sjælsmark og vende tilbage til Iran med deres børn.

»Jeg har ikke lyst til at leve under så dårlige omstændigheder som nu. Men jeg gør det, fordi jeg har et problem i mit hjemland«, siger han.

Sjælsmark blev oprettet under S-R-SF-regeringen i 2013. Men dengang aftalte de tre partier, at myndighederne skulle tage hensyn til børnene, som fik lov at fortsætte deres skolegang og først blev overført til Sjælsmark kort før udrejse.

De hensyn blev dog annulleret ved regeringsskiftet i 2015, og derfor kan afviste børnefamilier nu anbringes i Sjælsmark på ubestemt tid.

Politiken har været i kontakt med Mette Frederiksen, som afviser at kommentere sagen. Socialdemokratiets integrationsordfører, Mattias Tesfaye, erkender i en mail, at børnene er i en sårbar position, men afviser handling her og nu.

»På den ene side er det afgørende, at man ikke kan modarbejde sig til en opholdstilladelse. Hvis vi ryster på hånden her, risikerer vi, at hundredvis af afviste asylansøgere vil bringe deres børn i en lignende situation i håbet om at kunne vente sig til en fremtid i Danmark. På den anden side har vi et særligt hensyn til børnene. Her er vi særligt opmærksomme på børnehaven og skolegang«.