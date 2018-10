Hunde i vanrøgtssag blev både skudt og slået til døde

Flere af hundene i en stor vanrøgtssag fra Gjerlev ved Randers er blevet aflivet på brutal vis.

Det forklarer en dyrlæge og professor ved Københavns Universitet, som har obduceret fem af de 16 hunde, der blev fundet døde hos en 71-årig kvinde.

To af de fem undersøgte hunde var blevet skudt i hovedet, mens tre andre hunde var blevet slået til døde.

De havde omfattende læsioner i hovederne, konkluderer professor Henrik Elvang Jensen, da han fredag formiddag afgiver forklaring i Retten i Randers.

I alle fem tilfælde døde hundene af forblødning, lyder det.

Den 71-årige kvinde, der er tiltalt for vanrøgt af i alt 61 hunde, har erkendt, at hun aflivede 16 hunde sammen med sin nu afdøde samlever.

Hun har forklaret, at hundene blev taget ud af burene én for én og skudt med en salonriffel. Det var samleveren, der skød, mens kvinden holdt hundene fast, har hun forklaret.

Det skete, fordi kvinden ikke kunne bære at se, at de skulle fjernes af Dyrenes Beskyttelse, har den tiltalte forklaret.

Kvinde nægtede groft uforsvarlig behandling

Kvinden har nægtet, at hun generelt har udsat hundene for groft uforsvarlig behandling, sådan som anklagen mod hende lyder.

Den 71-årige har dog erkendt at have overtrådt våbenloven, idet hun var i besiddelse af en salonriffel, et jagtgevær og en halvautomatisk pistol.

Hun har også erkendt at have bedrevet ulovlig hundehandel med hunde, der hverken var registreret eller mærket.

Flere af de fagfolk, der hentede de overlevende hunde, har i retten sammenlignet forholdene i hundeholdet med en kz-lejr og et rumænsk børnehjem.

Hundene var apatiske, usoignerede og mange var afmagrede, har dyrlæger forklaret.

Anklageren kræver, at kvinden idømmes fængselsstraf og frakendes retten til at have med dyr at gøre.

Retten i Randers ventes at gøre sagen færdig senere fredag.

ritzau