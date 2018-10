Terrortrussel får regeringen til at forlænge grænsekontrollen Danmark indførte en midlertidig grænsekontrol 4. januar 2016, og den er blevet forlænget flere gange.

Grænsekontrollen forlænges i yderligere seks måneder. Det oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet. Den stod til at udløbe 11. november.

Argumentet for forlængelsen er »den alvorlige terrortrussel mod Danmark«, oplyser ministeriet.

»Det er lykkedes regeringen at bringe indrejse- og asyltallet ned på et lavt niveau, og det glæder jeg mig over. Når det er sagt, så er der stadig en alvorlig terrortrussel mod Danmark og et væsentligt pres på Europas ydre grænser«, siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i en pressemeddelelse.

»Derfor mener regeringen, at grænsekontrollen er nødvendig for at værne om Danmarks sikkerhed, siger hun.

ritzau