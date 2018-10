Ny mistænkt i kæmpe svindelsag - mand får navneforbud Anklagemyndigheden forventer også at sigte en mand i sagen om svindel for 111 millioner kroner.

Anklagemyndigheden mistænker endnu en person i sagen om svindel for 111 millioner kroner af Socialstyrelsens penge.

En mand mistænkes i sagen for hæleri af særlig grov beskaffenhed. Han er dog endnu ikke sigtet.

Det oplyser anklager Helle Sørensen ved et retsmøde i Københavns Byret fredag, som handler om, hvorvidt manden skal have navneforbud i sagen.

Anklageren forventer dog at sigte ham.

Manden har ved retsmødet fået nedlagt et navneforbud efter ønske fra hans advokat Henrik Dupont Sørensen.

Torsdag fik to kvinder rettens ord for, at de kan beskyttes af et navneforbud i den gigantiske svindelsag.

Kvinderne mistænkes også for hæleri i sagen. Ifølge Ekstra Bladet oplyste anklageren ved retsmødet torsdag, at den ene er sigtet, mens den anden vil blive det.

Det vil sige, at politiet mener, at kvinderne har fået del i udbyttet af svindlen.

Det er en 64-årig kvinde, som er mistænkt for at have svindlet for de mange millioner af Socialstyrelsens penge.

Den mistænkte kvinde menes at have svindlet fra 2002 til 2018, og de stjålne penge skulle være fordelt over 274 udbetalinger.

Kvinden er på fri fod og er efterlyst af Interpol.

