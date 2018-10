Sommeraften på kaffebar endte med vildt skyderi

Østre Landsret har fredag stadfæstet dommen over tre mænd, som i juni 2016 var ansvarlige for et voldsomt skyderi ved Riccos Kaffebar på Amager.

Det oplyser anklager Emil Folker.

Den 22-årige Manhal Asaad Al-Hamad er blevet idømt otte års fængsel.

Straffen til den 22-årige Serwan Jamshidi og 23-årige Gökham Nacak lyder på seks års fængsel samt udvisning til dem begge. Jamshidi er iraner og Nacak er tyrker.

Manhal Asaad Al-Hamad kan ikke udvises, fordi han er dansk statsborger.

Skyderiet skete om aftenen 31. juli 2016.

Op til skyderiet kørte gerningsmændene i en halv times tid rundt i to biler for at sondere området. Jamshidi og Nacak kørte i en bil, mens Al-Hamad kørte i den anden sammen med to andre, som politiet ikke har fundet frem til.

Klokken 19.11 standsede bilen, som Al-Hamad var med i, op ved kaffebaren. To mænd steg ud og affyrede mindst 12 skud mod gruppen, der opholdt sig ude foran.

Tre personer undveg de mange skud, mens to blev ramt af henholdsvis tre og fem skud.

Alle overlevede kuglerne.

»Jeg er meget tilfreds med resultatet i en sag, hvor politiets omfattende og grundige efterforskning har ført til domfældelse af flere personer, som har begået en meget alvorlig og nøje planlagt forbrydelse«, siger Emil Folker.

ritzau