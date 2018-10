Flere unge vil bruge deres gymnasietid på de kreative fag Linjerne med kreative hovedfag får flere ansøgere, når gymnasieeleverne skal prioritere deres valg af studieretning.

Det er blevet mere populært blandt gymnasieelever at ønske sig en studieretning med for eksempel musik eller billedkunst på højniveau i gymnasiet – en anelse i hvert fald.

For selv om lige over 10 procent måske ikke lyder af meget, er det fra 2016 til 2017 en mærkbar forøgelse af elever, der som øverste prioritet ønsker sig en kunstnerisk studieretning på gymnasiet.

I 2016 var det blot 6,6 procent af eleverne, der satte en gymnasial studieretning med kunstfag på A-niveau over både naturvidenskab, sprogfag og samfundsfag.



Det viser en spørgeundersøgelse udarbejdet af gymnasiernes interesseorganisation, Danske Gymnasier, der skal tage en første temperatur på valget af studieretning efter gymnasiereformen fra 2016. Her er 129 institutioner, der udbyder stx-uddannelsen (det almene gymnasium, red.), blevet inviteret til at deltage – 80 institutioner har svaret.

»Det er en interessant udvikling, men det er stadig for tidligt at sige noget om, hvorvidt det skyldes ændringerne i reformen. Men jeg tør godt forsigtigt sige, at det måske har mere at gøre med nogle strukturelle ændringer end med en ændring i elevernes interesse for de kunstneriske fag«, siger Danske Gymnasiers formand, Birgitte Vedersø.



Om udviklingen er det første tegn på en periode med større efterspørgsel på kunstfagene som førsteprioritet, tør Birgitte Vedersø ikke spå om.

»Der er dog en håndfuld skoler, der har fået mulighed for at udbyde kreative fag som billedkunst og mediefag på A-niveau. Så man kan sige, at det samlede udbud af kreative studieretninger er blevet bredere«, siger Birgitte Vedersø.

Bedste tal for kunst siden 2012

Undersøgelsen er blevet til, fordi Danske Gymnasier ønskede at tage en mellemtid på effekten af gymnasiereformen fra 2016. Reformen skar blandt andet i antallet af mulige studieretninger på stx, ligesom den forkortede grundforløbet.

Før reformen skulle nystartende gymnasieelever give tilsagn om et studieretningsønske allerede før første skoledag. Med reformen er det valg rykket til slutningen af det nu kortere grundforløb (tre måneders varighed mod et halvt år før reformen), hvilket er udtryk for et politisk ønske om at udfordre eleverne på deres studieretningsvalg.

Ser man på tallene i et lidt mere bagudskuende perspektiv, er der da heller ikke anledning til at stable den helt store tro på ’kunstnerisk’ fremgang på benene.

I 2012 og 2013 var det 8,8 procent af eleverne, der havde kunstfag som førsteprioritet, og så er kurven ellers dykket støt hen mod periodens lavpunkt på 6,6 procent i 2016. Dermed er det første gang i fem år, at mere end en tiendedel af eleverne har et brændende ønske om f.eks. at spille og synge musik i skoletiden i alle tre gymnasieår.

Sprogenes popularitet styrtdykker

I undersøgelsen er gymnasierne også blevet spurgt, om de har oplevet tilbage- eller fremgang i andelen af førsteprioriteringsansøgninger inden for henholdsvis de naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige, sproglige og kunstneriske studieretninger. Denne del af opgørelsen viser, at fremgangen på godt 10 procent for de kunstneriske retninger er spredt godt ud over de gymnasier, der har svaret på undersøgelsen.

Undersøgelsen dækker dog også over en anden, mere langsigtet udvikling, som efter tallene at dømme ikke kan have meget at gøre med indførelsen af gymnasiereformen.

Siden 2012 er de samfundsfaglige og især de naturvidenskabelige studieretninger blot steget og steget i popularitet, mens de sproglige studieretninger har taget et dramatisk dyk.

I perioden er andelen af elever, der vælger samfundsfaglige studieretninger som førsteprioritet, steget fra 41,2 til 43,9 procent i 2017, mens de naturvidenskabelige linjer har rykket sig fra 30 til 34,6 procent. Helt anderledes ser det ud for de sproglige studieretninger, som kun 11,3 procent af eleverne satte højest på ønskelisten i 2017 – i 2012 gjaldt det 20 procent, så der er altså tale om næsten en halvering.