TDC lukker for logning af kunders færden ved databrug

TDC stopper med at gemme data om, hvor kunderne er, når de sender mms'er eller bruger mobildata. Det oplyser selskabet til mediet ITWatch.

Det skyldes skiftende meldinger fra myndighederne om, hvad der er lovligt, skriver koncerndirektør Jens Aaløse til mediet i en mail:

»Vi vil ikke være kastebold mellem forskellige myndigheders opfattelse, og vi har derfor besluttet at ophøre med at logge og opbevare lokaliseringsdata for mobildata-trafik generelt«.

Erhvervsstyrelsen har ifølge TDC blåstemplet teleselskabets måde at logge på i 2017. Året efter indikerede Datatilsynet dog, at det er uenig i vurderingen.

Datatilsynet vil ikke kommentere sagen over for ITWatch, men bekræfter, at det har indledt en sag mod TDC.

»Vi har overholdt gældende lovgivning, hvilket Erhvervsstyrelsen har bekræftet os i«, siger Jens Aaløse til ITWatch.

»Det er imidlertid uholdbart, at en anden myndighed nu tilsyneladende vil forholde sig til nøjagtigt samme forhold og måske kommer til et andet resultat«.

TDC er det eneste danske mobilselskab, som gemmer data om kundernes mobildatatrafik.

Det skyldes, at det ifølge TDC ikke er teknisk muligt at adskille logningen af mms-beskederne – som ifølge loven skal gemmes – fra logningen af anden mobildatatrafik.

Juraprofessor Søren Sandfeld Jakobsen fortæller til ITWatch, at han godt kan forstå, at TDC nu vælger at stoppe med logningen.

»Når det er utvivlsomt, at TDC registrerer mere, end logningsbekendtgørelsen kræver, så kan jeg godt forstå, at de lytter til Datatilsynet«, siger han.

Han har dog også forståelse for, at Datatilsynet er gået ind i sagen.

»Logningsbekendtgørelsen er et ret stort indgreb i persondatabeskyttelsen i forvejen. Og hvis man registrerer mere, end den kræver om vores alle sammens færden, så begynder det at blive problematisk«, siger han til ITWatch.

