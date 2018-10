Sådan får du optur over at gå i skole: Læs, vær kreativ og bliv glad

Ambitionen bag den skolereform, der trådte i kraft i 2014, var at lave en helhedsskole med mere tid til kreative og praktiske fag, og hvor eleverne kunne blive udfordret af andet end bøger. Det er også sket på nogle skoler og er på vej på flere. Men status for skolereformen er, at skoledagen er blevet udvidet, og der er kommet flere boglige timer. Ambitionen om undervisning hvor praktiske opgaver og kreative øvelser understøtter det, eleverne lærer, er langtfra realiseret. Det samme gælder ambitionen om at åbne skolerne, så for eksempel kokke, cykelsmede og kunstnere møder elever på en anden måde end lærerne og pædagogerne gør. Også den ambition er langt fra at være i mål. Det, som kaldes den åbne skole, er desværre endnu lukket land for mange elever. Det har politikerne på Christiansborg erkendt og indgik i tidligere på året en bred politisk aftale om at styrke praksisfagligheden i folkeskolen. Det betyder blandt andet, at de praktiske og musiske fag skal prioriteres højere. Men det fremgår også af aftalen, at det kun er første skridt på vejen, og at der skal gøres mere.

Men vi venter på det, er der ikke noget sige til, at mange elever søger mod gymnasier og erhvervsuddannelser, der har fokus på kreativitet. De elever har brug for at blive nysgerrige igen, udvikle deres kreativitet og finde ud af, hvad der får dem til at le og leve. Følg dem på de følgende sider, når de slipper kreativiteten løs. God læselyst.