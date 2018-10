Yderligere to sigtelser i gigantisk svindelsag - en tredje på vej To kvinder sigtes i sagen om svindel med satspuljemidler for 111 millioner kroner. Yderligere en person er på vej til at blive sigtet, oplyser anklagemyndigheden.

To personer er sigtet i sagen om svindel med satspuljemidler. Yderligere en person forventes at blive sigtet, oplyser anklagemyndigheden. De to kvinder er sigtet for hæleri, og en tredje sigtelse mod en mand er på vej. Viceadvokat Helle Sørensen oplyser til Ekstra Bladet, at manden er mistænkt for hæleri af særlig grov beskaffenhed, men ikke sigtet endnu. Det vil dog ske. De tre personer er omfattet af navneforbud. I alt er således to kvinder og en mand draget ind i sagen, hvor den 64-årige Anna Britta Troelsgaard Nielsen er sigtet for gennem en årrække at have begået underslæb for 111 millioner med statspuljemidler. Anna Britta Troelsgaard Nielsen er internationalt efterlyst. Hun blev bortvist fra sin arbejdsplads i Socialstyrelsen den 26. september, men der var hun allerede forsvundet. Den 4. oktober blev den 64 - årige erklæret personlig konkurs i Sø- og handelsretten. Det er kommet frem at den 64-årige har brugt store summer på ridesport, ejendomme i Afrika, og at hun har kørt rundt i dyre biler. Hun ejer også en ødegård i Sverige, som nu er beslaglagt af kuratur, der administrerer konkursboet. Opdateres