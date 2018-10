Voxpop: »I løbet af uddannelsen finder man jo sin egen teknik og lærer at tro på sit eget håndværk«

Foto: Emma Sejersen

Jacob Skov, 23 år Vordingborg

1. »Det bedste er at kunne stå at rode med noget, og at man lærer tingene ved at prøve dem igen og igen helt fysisk«.

2. »Der er jo nogle opgaver, der er lidt dårligere end andre. For eksempel har vi noget, der hedder VO, hvor man skal forme håret i nogle bølger. Det er jeg rigtig dårlig til, jeg synes, at det er det værste, og jeg hader det. Dem er der nogle stykker af, og det er nogle kameler, der skal sluges, for jeg skal jo lære det hele«.

3. »Det giver en, at man lærer at skrue ned for sine egne forventninger og tænke, at man har lang tid til at lære det, i stedet for at jerne derudad. Og det at udvikle sin kreativitet og selvstændige tankegang i sit arbejde. Og det kan man jo også tage med videre, når man så er færdig. Man lærer jo at arbejde med tingene på nogle bestemte måder, men i løbet af uddannelsen finder man jo sin egen teknik og lærer at tro på sit eget håndværk. Man lærer at tro på sine egne evner«.

Foto: Emma Sejersen

Amalie Wandahl Henriksen, 20, Sorø

1. »Du laver aldrig noget kedeligt. Du bruger dine ting hele tiden, og du sidder ikke ned og skriver, som du gør i gymnasiet. Det er rart hele tiden at være i gang med noget, og vi står op og er i gang hele tiden. Og vi laver noget nyt hele tiden. Og for mit vedkommende er det at blive frisør noget, jeg har drømt om hele livet, så det er bare fedt at være i gang med det«.

2. »Jeg synes ikke, der er noget, der er slemt ved det. Det er jo det, jeg har villet hele tiden. Alt det, vi lærer, er jo noget, der skal læres. Vi laver selvfølgelig meget af det samme, men det er jo, fordi vi skal lære det, men det kan godt være lidt øv. Men det er en betingelse for at blive god til det«.

3. »Jeg er meget mere glad, fordi jeg laver noget kreativt i stedet for at sidde noget. Det gør mig meget mere glad at stå op og lave noget hele tiden, i stedet for bare at sidde ned og læse dansk og alt sådan noget. Jeg tror, at det i fremtiden kommer til at betyde, at det er noget, jeg ikke bliver træt af. Og man kan lægge sin egen personlighed i de ting, man laver«.