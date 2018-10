VOXPOP: Tre elever fra konditoruddannelsen om det bedste, værste – og nytteværdien af en konditoruddannelse

Foto: Mads Nissen

Fie Mortensen, 23, Roskilde

1. »Jeg synes, det er fedt, fordi man får lov til at lære noget, og man får lov til at prøve nogle ting af, som man ikke gør i bageriet«.

2. »Det er nok alle prøverne. Jeg er ikke så god til prøver, så det er nok derfor, jeg ikke er så glad for dem. Man kan godt lave en kage og tænke, at den er eddermame grim, og så sætte sig ned at græde over den, fordi. Men man er nødt til at turde lave dårlige kager – ellers lærer man aldrig noget«.

3. »Jeg vil gerne stå et sted, hvor jeg både kan bruge min bageruddannelse og konditoruddannelse, som for eksempel et hotel eller en restaurant eller sådan noget. Så laver man morgenbrød om morgenen, kager til eftermiddagskaffen og flutes og sådan noget senere på dagen. Det er den store drøm«.





Foto: Mads Nissen

Camilla Kristiansen, 26, Søborg

1. »Det er nok alle de ting, man får lov til at prøve. Alle de ting man lærer, alle de teknikker, man slet ikke vidste, man kunne finde ud af«.

2. »At man skal lave nytænkning hele tiden. Du skal egentlig være med på noget nyt hele tiden, udfolde dig og gøre dig selv bedre og mere kreativ. Det kan godt være hårdt«.

3. »Man kan komme alle mulige steder hen, ikke bare på et konditori. Man kan komme ind på hoteller og stå i deres restauranter, eller man kan komme ind hos cateringfirmaer eller selvstændige restauranter. Der er en masse steder, man kan få lov at udfolde sig kreativt. Man kan også være med til at sætte sit præg på hele branchen og være med til at ændre tingene«.





Foto: Mads Nissen

Mathilde Hansen, 23 år, København

1. »Det bedste er, at dine ideer kommer ud helt konkret. Alle elsker kage, og folk bliver altid imponerede af det, man laver«.

2. »Jeg synes faktisk ikke rigtig, der er noget træls ved det«.

3. »Jeg drømmer om at komme til at bruge det til at starte mit eget konditori en dag. Men i første omgang vil jeg gerne ud at arbejde nogle forskellige steder, så jeg får noget erfaring først«.