Her forvandles ideer til smukke, velsmagende mesterværker At lave fejl er afgørende og positiv læring på konditoruddannelsen i Ringsted, hvor eleverne skaber små mesterværker i fondant, sukkermasse og flere etager.

Eleverne går med inspicerende blikke rundt om deres kreationer. Hænderne foldet bag ryggen. En pige går ned i knæ og gransker dekorationerne på sin bryllupskages nederste etage. Andre beundrer hinandens næsten færdige kager med et »uuh« eller et anerkendende nik og et klap på skulderen.

Ved et af de mange aluminiumsborde retter Christina Kristiansen på nogle farvede blomsterblade af sukkermasse, mens Mathilde Hansen maler en håndfuld hvide blade grønne med farvepulver og en lille pensel. Mellem de to piger knejser et tre-etagers kagetårn i hovedhøjde mellem dem.

Man får lov at udfolde sig og vise, hvad man kan Camilla Kristiansen, elev

I stueplan er farverige blomsterblade smukt ornamenteret i en iøjnefaldende konstruktion. Hver enkelt etage er kridhvid, og på første sal er de ydre vægge forsynet med en hvid, storblomstret stuk. På tredje og øverste sal bugter tynde gardiner sig horisontalt afbrudt af fine, nedadgående perlesnore. På toppen af byggeriet ligger en lille buket hvide og gule liljer af sukkermasse yndefuldt henslængt, og slanke og højtravende græske søjler af plastik sikrer, at der er højt mellem bryllupskagens lag, så det skuende øje ikke får den tanke, at de svulstige blomsterhoveder synes indeklemt.

»Man får lov at udfolde sig og vise, hvad man kan, i stedet for at ideerne bare bliver oppe i hovedet. Man får lov til at komme ud med det i hænderne«, siger Camilla Kristiansen og lader sine øjne tage en elevatortur op og ned af bryllupskagen.

Foto: Mads Nissen Flere af konditoreleverne er allerede uddannede bagere, og niveauet er højt.

Flere af konditoreleverne er allerede uddannede bagere, og niveauet er højt. Foto: Mads Nissen

Hun er 26 år gammel og i gang med den afsluttende del af sin konditoruddannelse på Zealand Business College (ZBC) i Ringsted. Hendes hjerne og hænder er den ene del af tomandsholdet bag bryllupskagen, som de skal aflevere til evaluering om kort tid. Den anden del er Mathilde Hansen på 23. Hun fortæller, at eleverne har fået vist nogle bryllupskageteknikker af deres undervisere, men at den næsten færdige bryllupskage er et resultat af de to pigers egen fantasi og evner.

Mathilde Hansen er uddannet bager og kommer fra Nordjylland, men besluttede sig for at tage konditoruddannelsen oveni, fordi, vurderede hun, at det ville være for vanskeligt at få en læreplads som konditor derhjemme. Bagerier må nemlig ikke tage konditorlærlinge, hvis ikke de har en konditor med svendeprøvebevis ansat. Så hun rejste til København. For hende handler valget af konditoruddannelsen om at bygge ovenpå og om at imponere. For mens bageriet fokuserer på det grovere bagværk, koncentrerer en konditor sig om »finarbejde og nipsting«.

»Folk bliver virkelig imponerede, og det er fedt at se, hvordan folk reagerer på det«, siger Mathilde Hansen. Men det handler lige så meget om at have muligheden for at bruge sin fantasi og sin kreativitet i sit arbejde:

»Du kan vise, hvad du går og tænker, og du bruger dine hænder til at komme ud med de ideer, du går med indeni. Og så får du lov til at se, om det, du tror og håber på, kan lade sig gøre. Det er virkelig fedt«, siger Mathilde Hansen.

»Det er første gang, jeg laver sådan noget her«.

Det tager fire år og seks måneder, inklusive grundforløbet, at blive færdiguddannet konditor. Mange af eleverne i køkkenet er, som Mathilde Hansen, allerede uddannede bagere, og de har derfor fået merit for en række af uddannelsens forløb. Uddannelsen er en blanding af skoleforløb og lønnet arbejde på en læreplads, og når man er færdig som konditor, kommer de fleste ifølge skolens informationer om uddannelsen til at arbejde med industriel produktion af brød og kager på større brød- og kagefabrikker.

Foto: Mads Nissen Et kagebord kan være et mesterværk i smage, former og udtryk.

Et kagebord kan være et mesterværk i smage, former og udtryk. Foto: Mads Nissen

Nogle sigter også mod hotel- og restaurantbranchen. En af dem er 21-årige Rune Bonnichsen. Hans bord er et af de eneste steder i lokalet, hvor man mærker andet end velfortjent selvtilfredshed over den færdige bryllupskage. Klokken nærmer sig med hastige skridt deadline klokken 14.00. Anspændt bøjer han i dyb koncentration hele sin overkrop tæt ned over sin aluminiumsbordplade.

I begge sine hænder holder Rune Bonnichsen en sprøjtepose med hvid glasur. Spidsen af den navigerer han med let rystende hånd henover et stykke gennemsigtig husholdningsfilm, hvorunder en række tegninger af barokke snirkler agerer vejledning for ham. Når han løfter sprøjteposens tud fra en færdig snirkel, sænker han sit ansigt helt ned til bordpladen og fjerner med en let skælvende lillefinger den næsten usynlige spids af glasur, som sprøjteposen har trukket med op i vejret, da han løftede den. Det er vigtigt, at glasurformationerne har en helt glat overflade, for de små spidser på en snirkel afslører en konditors manglende sans for kagekunstens æstetik.

»Det er første gang, jeg laver sådan noget her«, siger 21-årige Rune Bonnichsen, da han er trådt et skridt væk fra bordet for at tørre sveden af panden og er begyndt at trække vejret normalt igen. Ved siden af de små pyntesnirkler står hans bryllupskage. Den er klassisk. Hvid med roser i midten af nederste og øverste etage. Søjler, af den type vi kender dem fra oldtidens græske templer, bærer de øverste etager. Den er mere enkel end de andre bryllupskager. Men bestemt ikke dårligere udført – snarere tværtimod har den et markant mere stringent udtryk, og rosernes voluminøsitet holder sig inden for grænserne af det overdrevne. Less is more, som underviser Carsten Kej siger om kriterierne for den vellykkede bryllupskage.

Foto: Mads Nissen En rolig hånd er nødvendig, når der skal laves snirkler.

En rolig hånd er nødvendig, når der skal laves snirkler. Foto: Mads Nissen

»Roserne har jeg lavet af gumpaste (en fast sukkerbaseret pasta, red.). Det er noget svært noget at arbejde med«, siger Rune Bonnichsen og fortsætter:

»For det tørrer hurtigt i hænderne på dig. Man skal virkelig være hurtig, så det er ikke for sjov, men jeg synes, at jeg har klaret det meget godt«, siger han og ser ned på roserne. Hver enkelt rose har mange, tynde blade, der smyger sig tæt op ad hinanden i naturtro, bølgende lag, og det er kun ved nærgående inspektion, at de afslører sig som en spiselig spejling af den ægte vare.

Ultimativt mål: dessertkok

Nogle i konditorkøkkenet er her ganske enkelt, fordi de elsker kage. Både produktionen og konsumeringen af dem. Andre er her, fordi de altid har drømt om at åbne deres eget konditori, mens nogle drømmer om at lave kager på samlebånd til store arrangementer. For Rune Bonnichsen er det den fineste del af det finere konditori, der trækker.