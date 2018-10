»Man skal passe på, at man ikke kommer til at negligere det med at være håndværker« Lige om lidt bliver Amanda Wilms frisør. Kreativitet i uddannelsen er afgørende for hende – og Jacob Skov, der måtte igennem gymnasiet og fem år som pædagogmedhjælper, før han fandt drømmen: At åbne en barbershop for mænd.

Amanda Wilms er i gang med den absolutte slutspurt på frisørskolen i Næstved – om blot nogle få uger skal hun til svendeprøve med en langhårsopsætning, som hun selv har tænkt og skabt. For man kan sagtens replicere andres værk ganske hæderligt, men vil man skille sig ud, må man sætte sig ud over det normale – ud over alle, eller i hvert fald langt de fleste, langhårsopsætninger, der nogensinde før er skabt.

»Det betyder meget for mig at lave noget, der ikke ligner det, de andre laver. Så det er jo lidt stressende at skulle til svendeprøve, men det skal nok gå. Det bliver i hvert fald dejligt at blive færdig«, siger Amanda Wilms, mens hun kører fingrene igennem sin models lange, lyse hår.

Amanda Wilms står bag modellen, der har taget plads i frisørstolen. I det høje frisørspejl betragter hun hårets fald om modellens ansigt. Tager bestik af forholdene, før hun giver sig i kast. Amanda Wilms frisørstol er bare én i en lang række, hvor andre aspirerende frisører fletter, børster og fæstner deres modellers hår med hårnåle. Der er meget snak – noget, der står centralt i frisørfagets tanker om den gode kunderelation – i lokalet, der fyldes af top 20-musik med en volumen, som kun ekspedienter i trendy tøjbutikker ellers kan arbejde under. Som en flok opmærksomhedskrævende korsangere, der ikke helt kender deres plads i frisørsalonens ensemble, afbryder føntørrerne jævnligt snak og musik med langstrakte, enerverende solopræstationer.

Foto: Emma Sejersen Amanda Wilms, th., nærmer sig svendeprøven på frisøruddannelsen.

Amanda Wilms, th., nærmer sig svendeprøven på frisøruddannelsen. Foto: Emma Sejersen

Mens Amanda Wilms stikker en lang metalpind, der mest af alt ligner en syl uden spids, ind langs bunden af modellens hårstrå for at skille håret, fortæller hun, at hun altid har drømt om at blive frisør. Lige siden hun kan huske, og i hvert fald siden hun gik ud af folkeskolen.

»Jeg har altid gået meget op i mig selv, mit hår og mit tøj, og jeg kan bare godt lide den verden, hvor man kan dulle sig lidt og gøre noget for andre mennesker. Sende dem ud ad døren med en god oplevelse. Det er meget givende, synes jeg. Der er ikke en dag, der er den samme«, siger Amanda Wilms og fortæller, at hun står i lære i en frisørsalon i Køge, når hun ikke er i skole her i Næstved.

Amanda Wilms trækker en aflang, næsten cylindrisk pølse af kunstigt hår op fra et redskabsbord og lægger den oven på modellens hår. En valk hedder den. Fra modellens tindinger og ned langs ørerne trækker hun nøje afgrænsede hårbaner hen over valken og monterer dem med hårnåle ved bunden af den. På kryds og tværs lægger hun dem i fletteformation henover den snart skjulte bule af kunstigt hår. Når hun er færdig, er det meget vigtigt, at intet af valkens kunstige hår kan ses, så illusionen om en hævet fletning er fuldkommen.

Det er noget af det, Amanda Wilms elsker ved at være frisør – at bruge sine hænder og sit hoved til at skabe frisurer, der fungerer som en omvandrende, menneskelig demonstration af hendes evner.

»Når du sender en kunde ud af døren, så er det jo en reklame for dig selv. Jeg kan godt lide det der med, at der kan være nogen, der siger til min kunde: ‘ej, hvor er det flot, hvor har du fået lavet det henne?’, og at min kunde så svarer, at det er nede hos Amanda«, siger hun.

Vil skabe noget selvstændigt

På mandag skal hendes langhårsopsætning evalueres. Lige nu arbejder hun på en første prototype, og flere gange driller de flettede baner af hår ved at splitte sig eller bule op, når hun fæstner dem henover valken. Hendes underviser kommer forbi, hjælper med at rette til og viser hende, hvordan hun sikrer sig, at det ikke sker igen.

Efter evalueringen mandag er der kun svendeprøven i november tilbage, hvor hun ikke kun skal vurderes på frisuren, men også på modellens tøj og makeup. Og når de tre komponenter er sat sammen til et helhedsbillede, er der ikke, som i andre fag, f.eks. boglige fag på gymnasiet, mulighed for at snakke sig ud af en situation. Det er en benhård og meget direkte, håndgribelig dom, der vil falde. For i modsætning til mange boglige fag er det faktisk ofte muligt at lave noget perfekt. En fletning kan være helt stringent og stram. Krøller kan være snoet den rigtige eller forkerte vej i forhold til, hvad der er klædeligt. Og en horisontal klipning kan være helt horisontal.

Foto: Emma Sejersen Hår kan flettes og sættes op i et væld af variationer, og en klipning kan være fuldstændig horisontal, må eleverne sande.

Hår kan flettes og sættes op i et væld af variationer, og en klipning kan være fuldstændig horisontal, må eleverne sande. Foto: Emma Sejersen

En sådan horisontal kæmper frisøreleverne med i det tilstødende lokale. De er netop startet på uddannelsen i august og er stadig i gang med at lære de helt basale trin. En af dem er 23-årige Jacob Skov.

Han står ved et modelhoved af plastik. For at begrænse udfordringen med den horisontale klipning i nakken, har modelhovedet kun hår i en 10 centimeter bred bane fra panden til bunden af nakken. Ikke noget forstyrrende hår i siderne at holde styr på. Håret er vådt, og han har redt det bagover, men horisontalt klippet er det ikke. Der stikker stadig genstridige hårstrå ned fra det, der skulle være en vandret nakkeklipning, og det har givet ham den mindst glade af de tre smileyer, der er karakterskalaen på grundforløbet – rigtige karakterer får de først til sidst på uddannelsen. Musikken pumper ud af højtalerne, mens han snakker.

»Jeg har valgt frisørfaget, fordi jeg siden mine senere teenagår har haft lyst til at skabe noget selvstændigt, og som gerne måtte være i et rum, som havde en bestemt atmosfære og en kundeservice på et meget højt plan«, fortæller han og tilføjer, at den ultimative drøm er at åbne sin egen barbersalon for mænd.

Jeg kan bare godt lide den verden, hvor man kan dulle sig lidt og gøre noget for andre mennesker Amanda Wilms, frisørelev

»Det, der driver mig, er at arbejde med skæg og med herredelen af faget. Jeg vil gerne sætte mit præg inden for den maskuline del af denne verden. Det er jo blevet okay og næsten forventeligt, at mænd går meget op i deres udseende. Og så er der nogle undergrene i faget, som jeg er interesseret i. Man kan komme ind i tv- og filmbranchen og blive stylist. Eller på teaterforestillinger. Jeg har lavet nogle events og nogle rollespil, hvor man kan lave formidling ved at skabe udtryk hos mennesker gennem makeup og sminke og hår og så videre«, fortæller Jacob Skov.

Ligesom plastikhovedets er hans eget hår langt og tilbagestrøget, dog med markant mere hår i siderne. Han bærer en grøn, kortærmet skjorte med hipsterprint, og da han sætter sig i en frisørstol for at fortælle om sin motivation for at blive frisør, krydser han benene og kigger tænksomt rundt i lokalet, mens han taler. Det er afgørende for ham at kunne bruge sine hænder, fortæller han – noget, det skulle tage ham otte år at finde ud af. Efter at have gennemført en treårig gymnasieuddannelse arbejdede han fem år som pædagogmedhjælper i forskellige institutioner. Når han forklarer, hvorfor det har taget så lang tid for ham at ende her, taler han om, at samfundet har haft et ensrettet fokus på de gymnasiale uddannelser.