Politiet efterforsker nu fire personer i svindelsag om 111 millioner kroner 3 personer inddrages i svindelsagen fra Socialstyrelsen. 3 foreninger er også politianmeldt for at misbruge midler, men har ifølge Socialstyrelsen ikke sammenhæng med sagens hovedperson.

Politiet udvider persongalleriet i sagen om de forsvundne 111 millioner fra Socialstyrelsen.

Hidtil har det være kendt, at den 64-årige Anna Britta Troelsgaard Nielsen – kaldet Britta Nielsen – er sigtet for at have svindlet med satspuljemidlerne ved at have udbetalt millioner til egne konti gennem en årrække.

Men fredag kunne anklagemyndigheden oplyse, at yderligere to kvinder er sigtet i sagen, og at yderligere en sigtelse er på vej. De to kvinder er sigtet for hæleri, mens den tredje – en mand – vil blive sigtet for hæleri af særlig grov beskaffenhed, oplyser viceadvokat Helle Sørensen. Der er nedlagt navneforbud for de tre mistænkte, og derfor er det ikke muligt for Politiken at beskrive nærmere, hvem de konkrete personer er.

Britta Nielsen er internationalt efterlyst gennem Interpol. Hun blev bortvist fra sin arbejdsplads i Socialstyrelsen 26. september, men hun var på det tidspunkt allerede forsvundet, og i dag er hun stadig på fri fod. Sidste uge blev hun erklæret personlig konkurs ved Sø- og Handelsretten.

Politiken er i besiddelse af retsdokumenter fra Sø- og Handelsretten, der viser, at den 64-årige ifølge myndighederne skylder staten 123 millioner kroner – det svarer til de 111 millioner plus renter. Men på den sigtedes konto i Danske Bank står der kun 238.748 kroner. Det fremgår af en redegørelse udarbejdet af Kammeradvokaten i forbindelse med Britta Nielsens konkurs. Samme sted fremgår det, at den anklagede kvinde med sine pensioner og to huse i Hvidovre og Sverige råder over værdier for samlet set lidt over 2 millioner kroner.

Dermed mangler bagmandspolitiet, SØIK, der efterforsker sagen, stadigvæk at finde 109 af de 111 millioner kroner, Britta Nielsen er sigtet for at have stjålet fra satspuljemidlerne, mens hun var ansat som afdelingsleder i Socialstyrelsens tilskudsadministration.

Som Politiken skrev i går, har Britta Nielsen gennem mange år haft dyre hobbyer. Hun har haft dyre biler og brugt mange penge på ridesport. I 2006 oprettede hun en virksomhed ved navn Hayat Stutteri, som hun opdrættede og købte springheste gennem. Nogle heste blev købt heste fra det tyske stutteri Paul Schockemöhle, et verdenskendt stutteri i Möhlen i Tyskland, som træner og sælger springheste for millionbeløb.

Det er også kommet frem, at Britta Nielsen har tætte forbindelser til Sydafrika. Ifølge officielle registre for jordbesiddelser i området Phalaborwa har kvinden investeret i to store jordlodder. Samtidig ejer hun ifølge Ekstra Bladet i samme område et hus på cirka 200 kvadratmeter, som hun fik bygget før 2010.

Tre foreninger politianmeldt

Socialstyrelsen blev mistænksom og begyndte at undersøge en lang række overførsler, som kvinden havde med at gøre, efter at en medarbejder i august 2018 blev mistænksom. Siden har Socialstyrelsen indledt en både intern og ekstern undersøgelse af sine udbetalinger af offentlige midler. I alt bliver der kigget på overførsler for mere end 34 milliarder kroner.

Fredag oplyste styrelsen i en pressemeddelelse, at 3 frivillige foreninger er blevet politianmeldt, fordi styrelsen har opdaget, at foreningerne måske har misbrugt midler fra en række forskellige puljer. I alt har de modtaget penge til 25 forskellige projekter siden 2014, som samlet set har beløbet sig op i omegnen af 4 millioner kroner i tilskud. Socialstyrelsen har ikke kunnet konstatere en sammenhæng mellem sagen om de 111 millioner og så nu de 3 foreninger, der først på ugen blev politianmeldt for misbrug af offentlige midler og dokumentfalsk.

Ifølge Socialstyrelsen har foreningerne ikke kunnet dokumentere, at projekterne, de skulle bruge offentlige midler til, har været »gennemført korrekt«.

»Da vi ikke har kunnet få det bekræftet, har vi nu indgivet en politianmeldelse«, forklarede direktøren for Socialstyrelsen, Birgitte Anker, fredag i pressemeddelelsen. Politiken ville gerne have spurgt Socialstyrelsen ind til de nærmere forhold i sagen, men styrelsen er ikke vendt tilbage på Politikens henvendelse.