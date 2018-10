Fænomenet breder sig: Danskerne raser helt vildt

Sagt i ugen

Thomas Treo, anmelder, om den store Kim Larsen-mindekoncert på Rådhuspladsen sidste søndag:

»Larsen fortjente bedre. Hvis man inviterer til fødselsdag, og kun den irriterende kusine kan komme, dropper man da festen«. (Ekstra Bladet)

Henrik Palle, anmelder, om den samme koncert:

»Det var et flot show, DR havde fået stablet på benene med så forholdsvis kort varsel,så nationen kunne hyldes, mindes og lamentere over popmusikeren Kim Larsen, der døde sidste søndag«. (Politiken)

Andreas Bjørnholm, kommunikationschef i Norwegian Danmark, er træt af en falsk historie om, at flyselskabet vil sætte Kim Larsens portræt på deres haleror, men åbner for, at det sagtens kan ske i fremtiden:

»Kim Larsen har haft kæmpe betydning for Danmark og danskerne. Og den type mennesker, vi typisk sætter på vores haleror, er mennesker, der har gjort, at verden har forandret sig til det bedre, og det må man sige, at Kim Larsen har. Så derfor er han naturligvis en kandidat i fremtiden«. (Ekstra Bladet)

Søren Pind, Charles Aznavour-fan, efter nyheden om den verdensberømte sangers død:

»Vi sørger i disse dage over Kim Larsen. Protestantisk. Stille. I Frankrig vil der blive proklameret landesorg. De fransktalende lande vil standse op. Radiostationerne vil tage fat på de tusinder af sange, Aznavour skrev og indspillede. Den største siden Piaf er død. Og en mand, der tager en tid med sig, som aldrig kommer igen«. (Berlingske)

Lars Løkke Rasmussen ved præsentationen af regeringens store klimaplan:

»Vi har sat den høje ambition i udspillet her, som jeg også gjorde rede for ved Folketingets åbning, at vi om 12 år vil have et forbud mod salg af nye diesel- og benzin-biler«. (Berlingske)

Claus Hjort Frederiksen, daværende finansminister, i et svar til Folketinget i 2016:

»Et totalforbud mod import og salg af nye benzin- og dieselbiler er yderst vidtgående, og det må forventes, at de gavnlige miljøeffekter, som søges opnået ved indførelsen af sådanne forbud, kan opnås ved mindre indgribende foranstaltninger. På denne baggrund vurderes det umiddelbart, at et sådant forbud vil være i strid med EU-rettens regler om varernes fri bevægelighed«. (Berlingske)

Mai Mercado, børne- og socialminister, efter afsløringen af 64-årig medarbejders svindel med penge fra satspuljen:

»Jeg vil sikre, at vi får fuldstændig klarhed over, hvad der er sket, og hvordan kontrol-systemerne over en lang årrække har kunnet svigte«. (Politiken)

Statsrevisorerne i en rapport i 2015:

»Satspuljeordningen er unødig kompleks og bureaukratisk«. »Der mangler et enkelt og præcist overblik over, hvilke ordninger satspuljen finansierer«. (Politiken)

