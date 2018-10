Københavns overborgmester om ny bydel i København: Vi taler jo ikke om, at det skal være en ny Hongkong- eller Singapore-ø At bygge Lynetteholmen er en naturlig del af Københavns udviklingshistorie, siger overborgmester Frank Jensen (S). Han mener, at det vigtigste perspektiv er at sikre lave boligpriser. Og med Lynetteholmen synes han, at han har taget sin tørn ved at fremtidssikre byudviklingen frem til 2070.

Det vælter frem med nye øer, nye boligområder, nye byggerier. Hvor går smertegrænsen for, hvor mange mennesker der kan være i København?

»Vi har planer helt frem til 2045, hvor vi har mulighed for at vokse med 100.000 indbyggere. Vores vækst kommer af, at der fødes mange børn i København, og i modsætning til dengang jeg flyttede til byen i 1987, så bliver borgerne i København, selv om de får børn«.

Så der findes ikke nogen smertegrænse for, hvor mange der kan være i byen?

Sagen kort Ny bydel 5. oktober præsenterede Københavns overborgmester, Frank Jensen (S) sammen med statsministeren og transport-, bygnings- og boligministeren en storstilet plan for, hvordan den nye kunstige øLynetteholmen skal sikre boliger til op mod 50.000 københavnere frem mod 2070. Øen skal også fungere som dæmning fra Nordhavn tilRefshaleøen for at sikre hovedstaden mod stormflod. Salget af byggegrundene på den nye ø skal finansiere en helt ny metrolinje og en havnetunnel, der skal forbinde Sjælland med Amager. Det betyder, at projektet vil koste »nul kroner«. Baggrunden for planen er, at København er en attraktiv hovedstad, men den stigende popularitet har en pris. Hver måned vokser byen med omtrent 1.000 nye indbyggere, og i 2045 er det forventningen, at der vil være brug for 104.500 flere boliger end i dag. Det presser både boligpriserne, infrastrukturen og trængslen i landets hovedstad. Vis mere

»Jeg søger jo altid efter at finde løsninger. Det er min opgave som overborgmester at sikre, at vi ikke når en smertegrænse, for hvis vi gjorde det, så København udvikler sig til en vip-by for de rigeste, og det skal København ikke. Hvis vi kigger på de her helt nye boliger i Ørestad, Sydhavn og Nordhavn, er 64 procent af dem, der flytter ind, eksisterende københavnere, der allerede bor i byen, som gerne vil have noget større. På den måde får vi frigjort nogle mindre og billigere boliger til dem, der efterspørger det. Det vigtigste for mig er at bevare den flyttekæde«.

Hvor går grænsen for, at det bliver en vip-by?

»Nu har vi jo fremtidssikret byudviklingen frem til 2070 med Lynetteholmen, og så synes jeg måske, at jeg har taget min tørn«.

Hvorfor er det Københavns Kommune, der skal favne alle de her mennesker?

»Det er min opgave som socialdemokrat og socialdemokratisk overborgmester at sørge for, at København ikke ender som en vip-by, hvor kun de med de allerstørste indkomster har råd til at bo. Det, der kan tage toppen af prisudviklingen, er at imødekomme efterspørgslen og sørge for, at der bliver bygget boliger til de familier, studerende og udlændinge, som kommer til København. Hvis vi, der allerede er her, bare lænede os tilbage og sagde: Det er kun en fordel, for så presses prisen på vores bolig op, og så kan vi på et tidspunkt cashe ud og få en hel masse penge, så ville vi netop få en vip-by«.

Kvalitet i københavnerskala

Det har store omkostninger for københavnerne, når I bliver ved med at bygge høje huse, nye øer og fylde gaderne op med mennesker. Hvorfor er det ikke hensynet til dem, der allerede er her, der skal veje tungest?

»Gennem hele Københavns udviklingshistorie er der lavet nye øer, nye holme og ny bydele. Refshaleøen er jo også en kunstig skabt ø. Det bliver Lynetteholmen også, hvor vi kan skabe nogle nye fantastiske rammer for byudviklingen med strand, hvor der bliver lagt vægt på kvalitet i københavnerskala. Vi taler jo ikke om, at det skal være en ny Hongkong- eller Singapore-ø. Det skal være en københavnerø med de kendetegn, der er for København. Vi mener ikke, vi skal plastre øen til med højhuse, men der er nogle steder, hvor byfortætningen kan være en fordel, fordi man kan bo i byen uden at skulle have bil, hvis man bor tæt på en metrostation eller har en cykel. Det er den måde, vi tænker, at byen skal udvikle sig«.

Hvorfor er det hensynet til prisen, der skal veje tungest i forhold til omkostninger som trængsel og trafik?

»Rygraden i vores infrastruktur er og bliver en effektiv og kollektiv trafik. Det er derfor, vi åbner Cityringen i København til næste år. Den skaber 17 nye stationer i indre by. Vi bygger metro til Nordhavn og Sydhavn, og vi sørger for kollektiv trafik i højklasse, der sammen med cyklisme er rygraden i, hvordan vi transporterer os rundt i byen. Mere end 60 procent af københavnerne bruger deres cykel som dagligt transportmiddel. Det er jo et godt billede på, at københavnerne faktisk gerne selv vil den form for byudvikling, som rådhuset understøtter«.