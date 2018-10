Familien Azizi er iranske kurdere af afstamning. Men kun to af familiens medlemmer har boet i Iran. Det er ægteparret Zinat Azizi og hendes mand Khudan Azizi. Parret står i bageste række yderst til højre. Zinat Azizi var først gift med Khudans bror. De fik to børn. Zainap der står i bageste række med lille Hiwa på armen, og Parvin der står til højre for Zainap. Men Khudans bror blev ifølge familiens forklaring slået ihjel af det iranske regime. Bagefter giftede Zinat sig så med Khudan. De har sammen fået alle de andre børn. Det er siddende fra venstre Salam, Goran, Khabat og Parwani, og stående med lilla hovedklæde, Hawar.