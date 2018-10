Martin Henriksen: Vi kan ikke bruge Fatimas familie til noget At Fatima og hendes familie rejser er mildt sagt ikke noget, Dansk Folkepartis Martin Henriksen begræder. Bærer kvinder niqab, så kan han ikke se en plads til dem i et samfund som det danske. Og så er det lige meget, om de taler godt dansk, har flotte uddannelser eller job.

Dansk Folkepartis Martin Henriksen har læst Fatimas historie i dagens Politiken.

Han har blandt andet læst, at hun i dag kan tale godt dansk, at hun er aktiv i det lokale beboerdemokrati, aldrig har været på overførselsindkomst, og at hun ikke føler sig som andet end selvstændig og fri, og at der altså derfor ikke er nogen, der skal komme og forsøge at frigøre hende.

Martin Henriksen har læst om Fatimas familie: En familie, hvor hun spiller Kim Larsen for børnene, farmor er pæredansk, og far har en universitetsuddannelse inden for it og et godt job.

Men Martin Henriksens dom er klar:

»Den familie kan vi ikke bruge til noget«, siger han.

Årsagen er Fatimas niqab. Hun har valgt, at hun vil fortsætte med at gå med den. Og efter tildækningsforbuddet blev vedtaget på Christiansborg, har det nu medført, at Fatimas familie har valgt at flytte fra Danmark. Fatima og børnene er allerede rejst. Manden følger snart efter, når han har klaret de sidste opgaver for arbejdet. Men det er ikke noget, Martin Henriksen ærgrer sig over. Det er uanset, hvor mange af Fatimas families kvaliteter, man oplister for Dansk Folkepartis udlændingeordfører.

»Jeg er sådan set ligeglad med, om hendes mand er it-mand, milliardær, eller hvad han er. De abonnerer på andre værdier, end vi bygger vores samfund på. Havde han så været raketforsker, så var det også fint, hvis han rejste«, siger Martin Henriksen.

»Efter at have læst artiklen var min umiddelbare tanke faktisk, at jeg har grund til at udtrykke respekt for deres beslutning om at rejse. Den er helt i orden. Jeg kan godt følge deres tankegang. For analysen er helt korrekt: De ønsker ikke at rette sig efter vores lovgivning, og med den har vi jo signaleret, at så er man ikke velkomne. Og så kan vi ikke bruge dem til noget«.

Der er intet, vi som samfund kan bruge Fatima til?

»Nej.

Fordi hun bærer niqab?

»Ja«.

Og hvad med hendes familie? Dem kan vi heller ikke bruge til noget?

»Det mener jeg ikke, vi kan. Bare fordi man har et godt arbejde eller uddannelse, så er det jo ikke sådan, at så er alt godt. I Dansk Folkeparti tror vi fuldt og fast på - helt inde i hjertet - at hvis man vil være en del af samfundet, så skal man ville tage kulturen og traditionerne til sig«.



Familien taler dansk. De lytter tilsyneladende til Kim Larsen...

»Vi er nødt til at sige klart og tydeligt, at der er nogle områder, hvor vi har dårlige erfaringer med at indgå kompromisser og mødes på halvvejen. Vi er nødt til at sige, at der er nogle ting her i landet, vi ikke vil gå på kompromis med. Heraf tildækningsforbuddet. Og hvis der er nogen, der tænker: 'Det strider simpelthen så meget imod min overbevisning', så er det helt forståeligt, at nogle kommer frem til den beslutning, at så er det ikke her, de skal bo«.

Men jeg skal bare lige forstå det rigtigt: En familie som Fatimas - du mener ikke, vi kan bruge dem til noget? Overhovedet?

»Nej. Jeg ved godt, det lyder hårdt. Men... Når jeg læser artiklen, kan jeg godt høre, at hun er et overvejende, tænkende væsen. Det ændrer bare ikke ved, at hun har grundlæggende værdier, som hun står på, og som simpelthen er for forskellige fra de danske. Det er selvfølgelig bedre, at familien ikke er på overførselsindkomst, sammenlignet med hvis de var. Men grundlæggende: Nej, vi kan ikke bruge dem til noget«.

»Så kan det godt være, at Dansk Industri måske siger: 'Vi har brug for arbejdskraft inden for it, som Fatimas mand arbejder med'. Men der er noget, der er vigtigere i livet end økonomi og folk i arbejde. Og det er at holde sammen på landet. Det rangerer helt oppe i toppen. Det drejer sig om fædrelandets ve og vel. Niqab er et islamistisk, undertrykkende symbol«.

Fatima fortæller, at hun netop føler sig frigjort, når hun kan iføre sig sin niqab, fordi der så er tale om et valg, hun helt selv har truffet. Hun fortæller også - og det bekræfter hendes mand - at det faktisk var hende, der besluttede, at hun ville gå med niqab, mens han forsøgte at overtale hende til at lade være. Lyder det kvindeundertrykkende på dig?

»Det virker til, at hun har valgt det af sin egen frie vilje. Men det ændrer bare ikke ved, at vi simpelthen ikke vil have det. Vi har jo hele tiden vidst, at der er nogen, der selv vælger det til. Men når de gør det, så ser vi det i Dansk Folkeparti som et udtryk for, at man aktivt vælger at tage afstand fra det danske samfund«.



Det lyder som om, at uanset hvad Fatimas familie foretager sig - uanset hvor mange kvaliteter, de bringer til bordet for samfundet: Hvis Fatima bærer tørklæde, så mener du ikke, vi som samfund kan bruge nogen af dem?

»Korrekt. For det at gå med niqab, det går - for at sige det, som det er - så langt ud over mine grænser«.