Slut med »giftecentral for psykopater«: DF og S vil begrænse kvindebesøg til livstidsdømte som Peter Madsen og Peter Lundin Af hensyn til pårørendes retsfølelse foreslår DF og S at begrænse kvindebesøg til mænd med livstidsdomme.

Livstidsdømte bør ikke have besøg fra nye kvindelige bekendtskaber inde for fængslets mure.

Sådan lyder et forslag fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet ifølge BT.

Forslaget kommer, efter at flere medier har beskrevet, hvordan livstidsdømte mænd som Peter Madsen og Peter Lundin får henvendelser og besøg fra kvinder.

Peter Madsen er i år idømt livstid for drabet på den svenske journalist Kim Wall, mens Peter Lundin tilbage i 2001 fik sin livstidsdom for drabene på Marianne Pedersen og hendes to sønner Dennis og Brian.

»Vores kriminalforsorg skal ikke være en giftecentral for psykopater«, siger DF's retsordfører, Peter Kofod Poulsen, til avisen.

Han understreger dog, at de pågældende indsatte ikke skal afskæres helt fra besøg. Ifølge forslaget må koner eller mødre gerne komme på besøg.

Trine Bramsen, der er retsordfører i Socialdemokratiet, mener, at det er en hån mod ofrenes efterladte. Hun forklarer til BT, at det handler om retsfølelsen.

Hos Fængselsforbundet er man stærkt imod forslaget.

»Jeg mener ikke, det er en politisk opgave at agere smagsdommer i den sammenhæng. De er jo dømt, og nu er det vores opgave at få et menneske ud af det, hvis det er muligt«, siger formand Kim Østerbye til BT.

ritzau