Facebook om sexkrænkelser på deres vagt: »Jeg hader udtrykket 'én gang online, altid online'« Seksuelt krænkende indhold kan sagtens blive fjernet fra Facebook, selv om det er begyndt at cirkulere. Anmeldelser bliver nemlig taget meget alvorligt af Facebook, bedyrer safety policy manager, Julie de Bailliencourt.

Når nøgenbilleder, videoer eller andet privat materiale deles på Facebook uden samtykke, er det umuligt at få det fjernet. For på internettet er der ingen vej tilbage, når noget først ligger derude.

Sådan har det lydt hidtil, men det er ikke virkeligheden. Man kan sagtens få blokeret og fjernet ulovligt indhold hos verdens største sociale medie. Det fortæller Facebooks safety policy manager, Julie de Bailliencourt.

»Vores brugere skal vide, at noget kan gøres, hvis krænkende materiale bliver delt mod deres vilje. Du behøver ikke lide i stilhed, du er nødt til at sige fra. Jeg hader udtrykket ’én gang online, altid online’«, siger hun.

Fakta Nøgen på Facebook I første kvartal af 2018 fjernede Facebook 21 millioner opslag, billeder, videoer eller kommentarer fra deres platforme, fordi de brød med tech- gigantens retningslinjer for, hvad der må vises deles af nøgenhed og seksuel aktivitet. Af alt det indhold reagerede Facebook selv på 96 procent, før brugere rapporterede indholdet som krænkende. 4 procent blev fjernet på opfordring af det sociale medies brugere. Vis mere

Ifølge Julie de Bailliencourt kan alle brugere af Facebook, Facebooks beskedtjeneste Messenger og det Facebookejede Instagram rapportere krænkende indhold med få klik på den dertil indrettede knap under hvert opslag.

Når anmeldelsen tikker ind hos Facebook, sidder et hold af medarbejdere klar til at reagere på indrapporteringerne. Teamet kan tilføje materialet i en database med uønsket indhold. Når billeder eller videoer havner der, vil en billed-dna-funktion kunne genkende materialet og blokere det, så man på den måde kan forhindre, at det kan deles eller lægges op i grupper på det sociale medie.

»Vi reagerer, når brugere rapporterer krænkende indhold til os. Det eneste, vi har brug for, er et starting point, og så kan vi sætte ind«, siger Julie de Bailliencourt.

»Jeg vil selvfølgelig aldrig kunne give offeret en 100 procent garanti for, at indholdet aldrig vil kunne findes igen, men hos Facebook vil vi gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at indholdet ikke kommer til at recirkulere. I hvert fald på de platforme, vi har ansvaret for«.

Video blev først stoppet efter to år

I denne uge har Politiken dækket den hidtil største sag om deling af krænkende indhold på nettet, den såkaldte Operation Umbrella.

Videooptagelser af unge under 18 år i pornografiske situationer er blevet delt flere end 5.000 gange på Facebooks beskedtjeneste, Messenger. En af dem på videoen er Sofie, der dengang var 15 år. Hun fortæller, at hun og hendes mor flere gange har anmeldt delinger til Facebook. De har fået kvitteringer på, at anmeldelserne er modtaget, men først to år efter første deling er spredningen af den blevet bremset. Sandsynligvis fordi Facebook har blokeret den.

Vores brugere skal vide, at noget kan gøres, hvis de bliver delt mod deres vilje Julie de Bailliencourt, Facebook

Julie de Bailliencourt vil ikke gå i detaljer om den konkrete sag, men hun lægger ikke skjul på, at hun er ærgerlig over, at så massiv deling af den krænkende video kunne ske i årevis på Facebooks platform.

»Det er svært for os at kontrollere, hvor nyt materiale bliver delt hos os. Vi har brug for, at vores brugere føler et ansvar for, at platformen er velfungerende, og at en pige som hende ikke udstilles igen og igen. Vi vil have, at vores brugere rapporterer det til os, når de ser en video som denne i stedet for at sende den videre«.

Det er jo det, Sofie og hendes mor siger, de selv har gjort uden resultat?

»Det er svært for mig at gå tilbage og sige specifikke datoer for, hvornår og hvad der skete. Jeg ved, at da vi blev advaret og så det her, da satte vi alt i gang for at sikre, at materialet blev fjernet og rapporteret«.

Men kan du forstå, at en sag som denne ikke ligefrem gør andre i samme situation trygge ved, at I rent faktisk gør noget?

»Jeg ved godt, at det måske ser sådan ud, men den opfattelse er vi nødt til at ændre, og det arbejder vi hårdt for«, siger Julie de Bailliencourt, der fortæller, at Facebook har haft en længerevarende indsats mod børnepornografisk materiale – det seneste halvandet år også med et særligt fokus på at stoppe delinger uden samtykke. Det betyder, at man kan skrive til Facebook, hvis man ved, at for eksempel en ekspartner har delt noget, siger Julie de Bailliencourt, og så vil Facebook hjælpe med at få det stoppet.