Kritik af opholdskrav: Danskere i udlandet bliver straffet

Der er en række kritiske røster af regeringens lovforslag om opholdskrav for dagpenge.

En række organisationer udtrykker kritik af lovforslaget, som betyder, at man fra 2021 skal have opholdt sig i Danmark eller et andet EU-land i syv ud af de seneste otte år for at have ret til dagpenge.

Det fremgår af høringssvarene til lovforslaget, som kommer fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

Mere skade end gavn

Forslaget er et element i skatteaftalen, som regeringen og Dansk Folkeparti indgik tidligere i år.

Danes Worldwide, Danske A-Kasser LO og FTF er nogle af de organisationer, som udtrykker kritik.

»LO og FTF er stærkt kritiske over for lovforslaget. LO og FTF anerkender, at der i nogle tilfælde kan være behov for at beskytte det danske velfærdssystem og de danske ydelser, såsom dagpenge, mod spekulation. Imidlertid vil det konkrete forslag komme til at gøre langt mere skade end gavn for det danske arbejdsmarked«, lyder det i høringssvaret fra LO og FTF.

Tal fra Beskæftigelsesministeriet har tidligere vist, at de nye regler vil ramme 1750 danske statsborgeres ret til dagpenge.

Det nye optjeningsprincip for dagpenge skal ifølge regeringen forhindre, at det for nogle udlændinge 'vil være mere attraktivt at flytte til Danmark for at få ydelser end at være i deres hjemland'.

Opholdskravet vil eksempelvis ramme en dansker, der arbejder for en amerikansk virksomhed i USA i over et år, vender hjem igen og arbejder i en dansk virksomhed, der går konkurs efter fem år.

Personen i det tænkte eksempel vil ikke have ret til dagpenge. Og det er uagtet, at han eller hun har betalt skat og A-kasse-kontingent alle årene i Danmark.

Lukker Danmark af

Ifølge Danes Worldwide vil lovforslaget skræmme danskere fra at tage til udlandet for at arbejde.

»Forslaget lukker Danmark mere af for globale erhvervskompetencer ved at skræmme danske borgere fra enten at tage til udlandet eller vende hjem fra udenlandske ansættelser«, skriver Danes Worldwide.

Hos Danske A-Kasser er meldingen klar. Her mener man, at der ikke skal være et opholdskrav i dagpengesystemet.

»Konsekvenserne vil være, at mange melder sig ud eller slet ikke melder sig ind i en a-kasse - eller være endnu. Ikke tager ud - for eksempel for at arbejde i udlandet. Eller ikke vender tilbage til Danmark efter et udlandsophold«, skriver Danske A-Kasser.

Omfatter ikke studerende

Tidligere har Troels Lund Poulsen over for Jyllands-Posten udtalt, at han grundlæggende finder det rimeligt, »at man skal have arbejdet i Danmark for at få ret til ydelser«.

De nye opholdskrav gælder ikke personer, der udstationeres for danske virksomheder i lande uden for EU. Heller ikke studerende og søfarende bliver omfattet.

Det foreslås, at opholdskravet træder i kraft den 1. januar 2019. Og at det indfases gradvist i årene 2019-2021.

ritzau