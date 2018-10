Fejl på skærme skaber forvirring for togrejsende

Der er mandag morgen forvirring rundt om på landets togstationer.

For selv om flere tog kører med spredte forsinkelser, fremgår det ikke af skærme og afgangstavler på perronerne. Her vil det derimod se ud til, at alt er i sin skønneste orden - også selv om toget udebliver.

»Vi har en teknisk fejl i vores trafikinformationssystem. Vi arbejder på højtryk med at rette fejlen«, oplyser Banedanmark ved 9.30-tiden.

»Togene kører med spredte forsinkelser, så derfor er det bedste råd at gå ned på perronen og afvente sit tog, da Rejseplanen ikke er retvisende«.

På Københavns Hovedbanegård er alle skærme blevet slukket. Hvis der er ændringer i planlagte afgange, vil det som udgangspunkt blive oplyst via højtalerne. Det er også målsætningen på andre stationer.

Banedanmark oplyser, at S-tognettet er gået fri for problemerne.

ritzau