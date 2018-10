Danmark i ny sikkerhedspolitisk klemme om russisk gasrør

Regeringen synker dybere og dybere ned i et dybt alvorligt sikkerhedspolitisk dilemma om den russiske naturgasledning Nord Stream 2 på bunden af Østersøen.

Danmark befinder sig i et krydspres mellem Rusland, USA og Tyskland og en stribe andre lande, der har forskellige holdninger til den omstridte gasledning. Og nu skruer Ukraine op for presset.

Selv om det østeuropæiske land ligger klos op af Sortehavet over 400 kilometer fra Østersøen, vil landet have indflydelse på den grænseoverskridende miljøvurdering af gasledningen.

»Vores energiminister har sendt et brev til jeres myndigheder om, at Ukraine er klar til at blive del af denne høring«, siger Ukraines ambassadør i Danmark, Mykhailo Vydoinyk.

Ifølge Espoo-konventionen skal stater høres, når større infrastrukturprojekter ligger inden for deres jurisdiktion, eller de »må antages at blive berørt af den påtænkte aktivitets virkninger«. Det kan være effekt på menneskers sundhed og sikkerhed samt vand og klima.

Med det udgangspunkt har fokus hidtil været på de ni lande med kyststrækning ud til Østersøen, hvilket foruden Danmark er Tyskland, Polen, Rusland, de baltiske lande samt Finland og Sverige.

Men den ukrainske ambassadør mener, at Ukraine også bør høres, fordi landet via floder er forbundet til Østersøen. Han føler sig usikker på flere forhold.

»Havet er ikke så dybt, så skibene kunne forårsage problemer for ledningen med deres anker. Det er meget svært at reparere«, siger Mykhailo Vydoinyk.

Det ukrainske krav lægger yderligere pres på Danmark i den prekære sag. I forvejen er Udenrigsministeriet ved at vurdere, hvorvidt gasledningens planlagte linjeføring syd om Bornholm strider mod Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske interesser.

Den linjeføring ligger så tæt på Bornholm, at det er inden for dansk territorialfarvand. Her kan Danmark uden videre sige nej.

Sker det, agter selskabet bag Nord Stream 2 at benytte en alternativ rute nord om Bornholm, der går uden om dansk territorialfarvand.

Det er her, at Ukraine håber at blive høringspart i den grænseoverskridende miljøvurdering, der kan have betydning for, hvorvidt projektet kan gennemføres eller ej.

Fordi den største forskel mellem de to ruter handler om vejen rundt om Bornholm, spiller den danske miljøvurdering en nøglerolle.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) ønsker ikke at kommentere anmodningen fra Ukraine.

Men udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen (V) kalder anmodningen interessant. Han mener, at Danmark bør være lydhør over for Ukraine.

»Alt skal afdækkes. Og hvis Ukraine har noget, der bare minder om en god sag, synes jeg, at de skal høres«, siger han.

Ukrainsk frygt

I den danske regering er forhåbningen, at EU kan findes et fælles fodslag, så Danmark ikke skal vælge side. Ikke mindst mellem USA, der er imod gasledningen, og Tyskland, der er for.

EU-Kommissionen forsøger da også at forhandle med Rusland om en aftale, der skal skabe klare regler for brugen af Nord Stream 2.

Men det spor bør droppes, siger den ukrainske ambassadør. Han stoler ikke på, at præsident Vladimir Putin overholder en aftale.

»Den bedst mulige løsning er at stoppe forhandlinger og lukke ned for det her projekt«, siger Mykhailo Vydoinyk.