Hærværk har ødelagt fem ud af 20 stærekasser Det er forventeligt, at der sker hærværk i starten, lyder det fra Vejdirektoratet om nye fartfælder.

Fem ud af 20 stærekasser har været udsat for hærværk, kort tid efter de nye fartfælder blev sat op.

Senest gik det natten til søndag ud over to stærekasser ved Grenåvej i Aarhus.

I Måløv blev en stærekasse udsat for hærværk i sidste uge, og det samme skete i forrige uge for to apparater i Albertslund.

Dermed er fem stærekasser på kort tid sat ud af spillet.

Hos Vejdirektoratet ærgrer man sig over ødelæggelserne, men det kommer ikke helt bag på afdelingsleder Marianne Foldberg Steffensen.

»Det er selvfølgelig rigtig frustrerende, men når vi skeler til udlandet, kan vi godt se, at det er det, der sker i starten. Så tager hærværket lige så stille af, når det har mistet nyhedens interesse. Det forventer vi også sker i Danmark«, siger hun.

De 20 stærekasser blev for nylig sat op på trafikerede veje over hele landet.

Stærekasserne bliver repareret, så hurtigt det kan lade sig gøre, lyder det fra Vejdirektoratet.

»Vi skifter glasset, lige så hurtigt vi kan. Og så vil vi blive ved med at forsøge at forklare, at der er en sammenhæng mellem, at der hvor stærekasserne står, også er der, ulykkerne sker. Så de står der for at forbedre trafiksikkerheden«, siger Marianne Foldberg Steffensen.

Stærekassernes kameraer er placeret 1,40 meter over jorden. I Sverige hænger de oppe i 2,20 meters højde.

Men hærværket får ikke umiddelbart Vejdirektoratet til at ændre på design eller højde.

»En del af pilotprojektet er også at undersøge, om vi kan have kameraerne i 1,40 meters højde, eller vi skal op på 2,20 meter som for eksempel i Sverige. Hvis vi skal det, kan vi ikke bruge politiets kameraer. De kræver nemlig, at billederne tages i en lavere højde, hvor man har en mere direkte vinkel til føreren af bilen, således at billederne kan bruges som bevismateriale i retten«, siger Marianne Foldberg Steffensen.

»Men forsøget skal køre et stykke tid, før vi kan konkludere på det, tilføjer hun.

Alle tilfælde af hærværk anmeldes til politiet.

ritzau