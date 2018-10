Professor efter skandale i Socialstyrelsen: Storsvindel med offentlige midler må få politikerne til at sikre tilliden til systemet Der skal sættes hårdt ind mod »spinkle administrative systemer« for at bevare skatteydernes tiltro til, at deres penge ikke uden videre kan svindles væk.

Mange politikere har travlt med at vise deres beklagelse over for de udsatte og sårbare grupper, som angiveligt er blevet franarret 111 millioner kroner af den 64-årige afdelingleder i Socialstyrelsen Anna Britta Troelsgaard Nielsen. Hun er nu gået under jorden og efterlyst over hele verden for alle tiders store svindel med midler fra satspuljen.

Men selv om det selvfølgelig er synd for de hjemløse, misbrugerne og de voldsramte, rammer politikerne lidt skævt i deres beklagelser, fastslår Steen Rønsholdt, professor emeritus i forvaltningsret på Københavns Universitet.

For det største problem er, at befolkningens generelle tillid til det system, der forvalter skatteydernes penge, har fået endnu et skud under vandlinjen. Og det er snarere her, politikerne bør være for alvor bekymrede.

Fakta Når offentligt ansatte svindler Juli 2108: Københavns Vestegns Politi sigter en tidligere ansat i Jobcenter Albertslund for at have svindlet med falske fakturaer for godt seks millioner kroner. Juni 2018: Tidligere chefer i Region Sjælland og Rigspolitiet dømmes for bestikkelse og underslæb sammen med flere chefer i IT-firmaet Atea. Flere af dommene er anket. Maj 2018: Østre Landsret straffer en en tidligere ansat i Skat med fængsel i fem år for korruption og fusk med udbytteskat. Manden arbejdede med at godkende ansøgninger om udbetaling af udbytteskat, hvor hans ven fik 37,4 millioner kroner. Efteråret 2015: Tidligere regnskabsmedarbejder i Københavns Kommune idømmes tre års fængsel for underslæb, bedrageri og dokumentfalsk over en periode på 13 år for 17,7 millioner kroner. Han udstedte checks til sig selv, foretog elektroniske overførsler til sig selv eller kopierede kollegers underskrift.

August 2014: Gentofte Kommune fyrer administrativ medarbejder i kommunens tandpleje på mistanke om at have brugt 4,7 millioner kroner fra tandplejen til private formål. Hun får to et halvt års fængsel.

Vis mere





For hvor længe kan tilliden blive ved med at holde til det ene eksempel efter det andet på, at millioner og milliarder bare forsvinder ud i den blå luft, spørger Steen Rønsholdt.

Han efterlyser politiske initiativer, hvor »man får givet offentligheden indtryk af, at nu sker der noget gennemgribende, og at man tager det meget alvorligt som en systemfejl, der skal rettes«.

»Denne sag kommer oven i en stribe andre, som viser, at vi har et strukturelt problem, som må efterlade indtryk hos rigtig mange mennesker af, at tingene ikke går rigtigt til. Det er i værste fald nedbrydende for skatteborgernes villighed til at betale deres skat, som de skal«, vurderer Steen Rønsholdt.

Årsagen til flere af sagerne er tilsyneladende, at der i den offentlige forvaltning er »nogle alt for spinkle administrative systemer, som sidder med endog omfattende midler – her må der sættes ind«.

Som et andet eksempel nævner Steen Rønsholdt sagen om de forsvundne 12 milliarder, hvor svindlere har snydt Skat ved at sende falske ansøgninger om at få udbytteskat fra aktier betalt tilbage.



Her sad to-tre personer tilsyneladende ret alene med ansvaret for de mange penge. Lidt på samme måde som satspuljemidlerne, hvor Anna Britta Troelsgaard Nielsen også havde en meget central rolle i fordelingen af tilskudsmidlerne.



På forsiden i USA

Sagen om udbytteskat så Steen Rønsholdt omtalt forleden på forsiden af New York Times under overskriften »Hvor i alverden er Danmarks 2 milliarder dollars?«, og som professoren siger:

»Det er jo ubehageligt at se vores land omtalt på den måde i et stort udenlandsk medie. New York Times havde endda omregnet beløbet til amerikanske forhold, hvor det i den amerikanske økonomi ville svare til 700 milliarder kroner. Det er jo helt vildt«.



Steen Rønsholdt peger også på Skats manglende evne til at inddrive skyldige beløb hos danskerne, som har betydet, at der nu er restancer på 112 milliarder kroner. Af en rapport bestilt af Skatteministeriet fremgår det, at Skat og landets kommuner formentlig må vinke farvel til 80 milliarder af de skyldige kroner, som ikke kun er manglende skatteindbetaling, men også ubetalte underholdsbidrag, for meget udbetalt boligstøtte, politibøder, studiegæld, licensgæld og meget andet.



Den nye sag fra Socialstyrelsen, hvor Anna Britta Troelsgaard Nielsen siden 2002 ifølge anklagemyndigheden har kunnet sluse 111 millioner kroner over til sin egen konto, er efter Steen Rønsholdt opfattelse hovedet på sømmet. Ikke kun på grund af beløbets størrelse, men fordi det er foregået over så mange år og med hundredvis af transaktioner.



»Der kan hos mange mennesker sætte sig et billede af, at de strenge krav, de selv møder i det offentlige system om at betale hver en krone, de skylder, og at der bliver holdt øje med det, skal det offentlige ikke selv leve op til. Det er fuldstændig nedbrydende for lovlydige borgeres forhold til det offentlige og kan få mange til at tænke: Hvorfor skal jeg være så hurtig med at betale min gæld, kan jeg ikke bare forholde mig passiv og lade tiden gå og måske få mulighed for helt at slippe?«, siger Steen Rønsholdt og tilføjer: