Sortklædte mænd angriber rockerklubhus i Holbæk

En flok sortklædte personer angreb søndag aften et klubhus, der tilhører rockergruppen Bandidos på Østerstræde i Holbæk.

Ingen personer kom noget til, men der blev kastet flere molotovcocktails mod huset. Inden politiet nåede frem til stedet, havde rockerne dog selv slukket ilden med en skumslukker.

Umiddelbart mener politiet, at episoden hænger sammen med en stribe andre kriminelle hændelser i Holbæk i den senere tid.

»Det er en offentlig hemmelighed, at det har ulmet i byen de sidste 14 dage«, siger kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Tilsyneladende er der en konflikt mellem Bandidos-rockerne på den ene side og en gruppe mænd med tilknytning til Vangkvarteret på den anden side.

»Vi skeler til, at modsætningsforholdet til Bandidos skal findes derude. Men vi kan ikke rigtig sætte en overskrift på uenigheden«, siger Martin Bjerregaard.

13 anholdt i Bandidos-klubhus

I sidste uge stormede politiet netop Bandidos' klubhus i Østerstræde og anholdt 13 personer i forbindelse med efterforskningen af et groft overfald.

Efterfølgende blev tre af dem fængslet, sigtet for natten til onsdag at have opsøgt og slået en 18-årig mand i hans hjem i Nykøbing Sjælland. Blandt andet blev han ramt af en totenschlæger.

En af de anholdte blev desuden sigtet for endnu en forbrydelse.

Det er således politiets opfattelse, at denne mand om eftermiddagen 7. oktober forsøgte at dræbe en anden 18-årig. Offeret stod og ventede på en bus i Holbæk, da han blev angrebet med en økse.

Efter molotovcocktail-angrebet søndag aften flygtede gruppen, der bestod af tre-fire personer, ad Østerstræde i retning mod havnen.

Vil lukke klubhus

I øvrigt har Holbæk Kommune indledt en proces mod at lukke rockernes klubhus byen. Søndag oplyste kommunen, at man har sendt et samlingsforbud i høring.

Det betyder, at det om en uges tid kan være forbudt for folk med forbindelse til rockermiljøet at samles i huset på Østerstræde. Forbuddet vil i første omgang gælde i tre måneder.

ritzau