Shahs firmaer – et af dem hedder Solo Capital – sendte til Skat i Danmark papirer som tilsyneladende viste, at amerikanske enkeltmands pensionsfonde havde betalt skat af udbytte på danske aktier, og nu havde krav på at få skattepengene tilbage.

Alene denne ansøgning fik Skat til at udbetale 1.334.073,17 kroner.

Både Bagmandspolitiet og Skat mener i dag, at dokumenter som dette er falske, og at den danske statskasse blev udsat for bedrageri.