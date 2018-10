Jagt på falske konti efter svindel til 111 millioner: Organisationer får ikke tilskud, før de har bekræftet deres kontonumre Efter mistanke om, at en ansat i Socialstyrelsen kan have oprettet fiktive kontonumre, går der nu breve ud til alle organisationer og foreninger, som får penge fra satspuljen, om at de skal verficere oplysninger om deres konti.

Efter at storalarmen gik i Socialstyrelsen og Børne- og Socialministeriet for en uge siden, hvor offentligheden blev orienteret om mistanke om underslæb for 111 millioner kroner begået af en 64-årig afdelingsleder, bliver de hundredvis af organisationer, som modtager penge fra statens satspulje, nu bedt om bekræfte deres kontonummer, »så der er fuld sikkerhed for, at udbetalingerne sker til de rette«.

Det fremgår af Socialstyrelsens hjemmeside.

Her kan man også læse, at organisationerne vil få et brev med anmodning om at oplyse deres data til systemet igen, »så der er fuld sikkerhed for, at udbetalingerne sker til de rette«.

»Vi håber, at tilskudsmodtagere vil hjælpe med at indsende deres informationer hurtigt, så udbetalingerne kan igangsættes, så snart vi kan åbne vores system«, står der videre.

Socialstyrelsens aktion kommer kort efter, at styrelsen i en periode har lukket for al udbetaling af tilskud.

Men det er fremgået af den foreløbige optrævling af sagen, at den 64-årige afdelingsleder, Anna Britta Troelsgaard Nielsen, kan have fiflet med midlerne ved at oprettet fiktive kontonumre, som hun har overført midler til - og som i virkeligheden er endt på hendes egen konto i Danske Bank.



Socialstyrelsen lover, at »alle tilskudsmodtagere, som har modtaget tilsagn om tilskud vil modtage de midler, som de har fået lovning på«.

Socialstyrelsen skriver desuden, at »vi er kede af den ulejlighed, det giver for modtagerne af vores tilskud«.

»Styrelsen arbejder i døgndrift sammen med vores leverandør og eksterne eksperter på at kunne åbne systemet (eller dele heraf), så midlerne kan udbetales og komme projekter og udsatte borgere til gode«.

Politiken har forsøgt at få en kommentar fra Socialstyrelsen, men her henviser man til hjemmesiden.