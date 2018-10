En mand menes at være faldet over bord fra et handelsskib syd for Gedser. Det skriver Folketidende.

Skibe fra hjemmeværnet, redningsbåde fra Danmark og Tyskland samt helikoptere leder efter manden i Østersøen.

Manden skulle være faldet i Østersøen i farvandet mellem Gedser, der ligger på Falsters sydlige spids, og Warnemünde i Tyskland.

Det er uvist, hvordan ulykken skulle være sket, men anmeldelsen tikkede ifølge mediet ind hos danske myndigheder omkring klokken ni tirsdag morgen.

ritzau