Jordfordeling kan løse problemer for natur, klima, landbrug og vandmiljø – på samme tid Det er tidkrævende og besværligt, men til gengæld kan man undgå en masse modvilje og konflikter, hvis man bruger jordfordeling til at løse flere problemer samtidig.

Et bredt flertal i Folketinget er interesseret i at bruge jordfordeling i landbruget til at løse en række problemer. Og hvis det gøres på en intelligent måde, kan man gavne både klima, natur, miljø, landbrug og fritidsinteresser.

Det konstaterer Søren Møller, formand for styregruppen bag Collective Impact, et Realdania-finansieret program, som i foreløbig tre år har testet den type jordfordeling i praksis via pilotprojekter tre steder i landet.

Erfaringerne fra projektet fortæller også, at jordfordelingen tager lang tid. Ideen skal modnes hos landmændene, så de vil være med. Derefter er det et stort puslespil, hvor alle brikker skal falde på plads, før jorden er fordelt og noget af den taget ud af drift til glæde for natur, miljø og klima.

Jordfordeling Jordfordeling er at bytte jord mellem landbrug indbyrdes og eventuelt med offentlige ejere. Det har været brugt i årtier, når landbrug ønskede at samle deres jord i stedet for at eje spredte marker. I nyere tid er det også anvendt i forbindelse med natur- og vådområdeprojekter. Her kan landmænd for eksempel afgive jord i ådale mod til gengæld at få andre arealer til dyrkning. Jordfordeling har tiltrukket sig stor politisk interesse i det seneste år, fordi det ses som et middel til at opfylde flere mål på en gang, f.eks. både klima- og miljømål.

Og det er absolut ikke gratis. Men for samfundet vil det kunne betale sig at sætte massivt ind, mener både Søren Møller og nogle af de organisationer, der er med i styregruppen. En anden gevinst er færre konflikter.

»Man kan sige, at vores mål er at få afskaffet miljøkrigen og få skabt nogle konkrete resultater i stedet for«, siger Søren Møller, som er mere kendt som formand for DGI, den ene af landets to store idrætsorganisationer.

Lidt af et columbusæg

Det drejer sig om at inddrage de berørte, »i stedet for at myndighederne bosser sig igennem og for eksempel vil tage alle lavtliggende marker ud af landbrugsdrift, så vi får konflikter og erstatningssager og ekspropriation og den slags«, som Søren Møller udtrykker det.

»Man kunne vælge at sætte en multifunktionel jordfordeling i gang, hvor vi så over en 10-15-årig periode kunne få taget lavbundsarealer ud med en effekt, det nu skal have. Samtidig kan det bidrage til, at landmænd får samlet deres jord«, siger Søren Møller.

Der er brug for professionel bistand fra nogen, der har erfaring med jordfordeling, tilføjer han: »For det er en proces, hvor man på én gang håndterer en masse ejendomshandler«.

Når såkaldt multifunktionel jordfordeling ses som lidt af et columbusæg, skyldes det netop, at det kan tjene flere formål på en gang:



Hvis man holder op med at dyrke og dræne lavtliggende jord, sænker man CO 2 -udslippet. Samtidig kan man nedsætte udsivningen af kvælstof til vandmiljøet. Naturen på land får også bedre vilkår, og der kan blive lettere adgang til naturen. For landmanden kan det være attraktivt at få noget andet jord i stedet for, fordi det ofte ikke er særlig rentabelt at dyrke den lavtliggende jord.

Collective Impact har netop sat et fjerde pilotprojekt i gang med mere fokus på landbrugets vilkår og driftsøkonomi. De tre første projekter var treårige. Erfaringen viser, at tre år ikke er nok, idet projekterne fik henvendelse fra flere interesserede landmænd, da de var ved at slutte.

»Man skal gøre sig klart, at det er nogle løsningsmodeller, der tager tid, men som samtidig skaber stort ejerskab og er med til at forandre folks tilgang til tingene«, siger Søren Møller.

Collective Impact har forskere med og vil være klar med anbefalinger til politikerne senest i 2020. Projektet arbejder også på et katalog over ’benspænd’ som tilskuds-, skatte- og andre regler, der i praksis kan mindske mulighederne for jordfordeling.

I en evaluering af de tre pilotprojekter peger konsulentfirmaet Orbicon også på de stadig større gårde, en stor gældsbyrde i et landbrug og en vis skepsis over for nærhed til naturområder som andre elementer, der kan stå i vejen for jordfordeling.

Næstformand i interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer, Lars Hvidtfeldt, som sammen med repræsentanter for en række andre organisationer sidder i styregruppen for Collective Impact, ser store perspektiver i multifunktionel jordfordeling:

»Vi kan få et bedre værktøj til at kunne gøre noget for naturen, biodiversiteten og landskaberne. Samtidig med at vi kan få ryddet op i en fragmenteret ejendomsstruktur«.