Mand savnet i en måned: Politi frygter alvorlig forbrydelse

Nordsjællands Politi frygter, at en 52-årig mand fra Birkerød har været udsat for en alvorlig forbrydelse. Det skyldes nogle mistænkelige oplysninger om mandens færden.

Pårørende var senest i kontakt med 52-årige Lars Halvor Hermansen om aftenen den 18. september, og i begyndelsen frygtede politiet, at manden havde været ude for en ulykke.

Tirsdag oplyser politikommissær Henrik Gunst, at politiet i stedet mistænker, at manden har været udsat for en alvorlig forbrydelse.

»Det er summen af vores oplysninger om hans gøren og laden, der ser mystisk ud«, siger han.

»Der er noget, der stikker forkert ud, og det skal vi have af- eller bekræftet«.

Sidst Lars Halvor Hermansen blev set, var han iklædt mørkeblå cowboybukser, en mørkeblå Levi's skindjakke, sort bluse og sorte sko fra Adidas.

Han er omkring 180 centimeter høj, almindelig til muskuløs af bygning, og han har blå øjne og kort, mellemblondt hår.

Hans bil, en sort Seat Altea, havde en borger set over flere dage ved en parkeringsplads på Krathusvej mellem Frederiksborgvej og Furesø, skriver TV2 Lorry.

Her blev den fundet af politiet 4. oktober, som indbragte den til undersøgelser. Også området omkring den er blevet undersøgt uden videre held.

Hvad det præcis er, som har fået politiet til at skifte spor fra en ulykke til en forbrydelse, vil Gunst ikke ud med. Men efterforskningen fortsætter, og i den forbindelse er der flere vidner, der skal afhøres, oplyser han.

Nordsjællands Politi har også tidligere i forløbet meldt manden savnet gennem medierne, og det har ført til nogle henvendelser fra borgere.

»Efterforskningen har ikke kunnet udelukke, at der sket en alvorlig forbrydelse i forbindelse med hans forsvinden«.

»Ingen har dog ført til, at vi kan tage ud nu og finde Lars«, siger Henrik Gunst.

ritzau