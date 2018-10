Mand anholdt og sigtet for hjælp til fangeflugt fra sygehus

En 21-årig mand fra Hvidovre er anholdt for at have deltaget i fangeflugt fra sygehuset i Nykøbing Falster.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på Twitter.

Den anholdte, som sigtes for at have deltaget aktivt i at hjælpe en indsat med flugten, fremstilles i grundlovsforhør i Retten i Nykøbing Falster onsdag.

I den forbindelse vil der blive begæret lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning, oplyser politiet.

Under flugten hjalp bevæbnede gerningsmænd om formiddagen 26. september med at befri en indsat, der var i behandling på Nykøbing Falster Sygehus.

Befrielsen fandt sted klokken 10.50. Herefter kørte gerningsmændene væk fra sygehuset i en grå Mercedes med fangen som passager med retning mod Farø.

Samme dag klokken 10.51 blev en formodet gerningsmand anholdt på Farø, og om aftenen blev yderligere to personer i sagen anholdt på Amager.

Den ene blev identificerede som den befriede person fra sygehuset.

