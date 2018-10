Ulla Tørnæs om sultkatastrofe i Yemen: Der skal lægges internationalt pres på Saudi-Arabien og Iran Danmark skal fortsætte med at støtte Yemen økonomisk, samtidig med at vi med resten af det internationale samfund skal lægge pres på Saudi-Arabien og Iran, mener både minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs (V), og tidligere udenrigsminister, Martin Lidegaard (R).

Da FN’s humanitære koordinator i Yemen, Lise Grande, søndag talte med BBC om den humanitære katastrofe i landet, lagde hun ikke fingrene imellem.

»Vi forudser, at vi kan stå i en situation, hvor 12-13 millioner uskyldige civile kan komme i risiko for at dø af mangel på mad«, lød ordene fra Lise Grande til BBC.

Konflikten har stået på siden 2015 med kampe og luftangreb. Særligt luftangrebene fra den Saudi-ledede militærkoalition har haft store konsekvenser for civilbefolkningen, der lider under enorm mangel på mad og rent drikkevand.

Den situation kalder Danmarks udviklingsminister, Ulla Tørnæs (V), for »dybt bekymrende«.

»Udviklingen i Yemen er dybt bekymrende, og FN betegner krisen som den værste humanitære krise i verden«, skriver Ulla Tørnæs i en mail til Politiken.

»Den eneste løsning på krisen i Yemen er en politisk løsning. Danmark har gennem hele konflikten støttet FN’s bestræbelser på at finde en fredelig løsning. Herudover har vi givet store humanitære bidrag. I 2017 bidrog vi med 219 millioner og i 2018 har vi til dato bidraget med 220 millioner kroner«, skriver ministeren for udviklingssamarbejde.

Konsekvenser af borgerkrigen i Yemen - Et barn dør hvert tiende minut som følge af sygdom, fejl- og underernæring - I 2017 blev knap 700.000 smittet i en koleraepidemi - Mindst 6.000 civile er blevet dræbt siden konflikten sprang ud. Det reelle tal er dog meget højere - 67 procent af børn under fem år er kronisk underernærede - Det vurderes, at 16 millioner er uden adgang til rent drikkevand - Ud af Yemens 29,3 millioner indbyggere har 22,2 millioner brug for en eller anden form for nødhjælp Kilde: Udenrigsministeriet

Ifølge den tidligere udenrigsminister og nuværende udenrigsordfører for Radikale Venstre, Martin Lidegaard, er der ingen tvivl om, hvor ansvaret for den humanitære katastrofe ligger.

»Yemen er helvede på jord i disse måneder. De to stormagter, der har ansvar for konflikten, er Iran og Saudi-Arabien, som udkæmper endnu en af deres proxykrige«, siger Martin Lidegaard.

Netop, fordi at det er stormagterne og ærkefjenderne Iran og Saudi-Arabien, som støtter hver sin part i konflikten, ser Martin Lidegaard ikke lyst på chancerne for en snarlig afslutning af konflikten.

»Jeg tror, det er fair at sige, at det internationale samfund føler sig magtesløst i den her situation, fordi man har to stormagter, som er fuldstændig ligeglad med menneskeliv. Så man er efterladt med meget få muligheder«, siger Martin Lidegaard.

Han mener, at man er nødt til at lægge større pres på Saudi-Arabien og Iran.

»Hvis ikke det hjælper med almindeligt diplomati, burde vi gøre os mindre afhængige af deres olie, så man kan presse dem økonomisk, siger Martin Lidegaard.

Det er minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs enig i.

»Jeg mener, at det er vigtigt, at det internationale samfund konstant lægger pres på konfliktens parter i forhold til at beskytte den civile befolkning og sikre uhindret humanitær adgang til alle dele af Yemen«, skriver Ulla Tørnæs.